Αισιοδοξία στον ΣΥΡΙΖΑ που δείχνει να… τσιμπάει και ολοταχώς για είσοδο στη Βουλή  

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Αν και αυτές, οι ανά περίπου 10ήμερο δημοσκοπήσεις, της Interview θέλουν… ιδιαίτερη μελέτη στο τι καταγράφουν και καλές συγκρίσεις για να μην βγουν λαθεμένα συμπεράσματα, η σημερινή μέτρηση έχει ένα στοιχείο που μοιάζει πράγματι λογικό: Την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ από το 1% που ήταν τον Ιούλιο, βρέθηκε στο 2% στη μέτρηση της 25ης Αυγούστου και τώρα είναι στο 2,2% – πρόθεση ψήφου πάντα.

Γιατί είναι λογικό; Διότι τον Ιούλιο ήταν πράγματι «ζει δεν ζει» το κόμμα – ήταν τότε που ο Φάμελλος ήθελε να του βάλει λουκέτο.

Στο μεταξύ διάστημα παίζει να ήταν και το πιο δραστήριο κόμμα σε όλα: Στις εσωκομματικές διεργασίες, καθώς έβγαλε ηγεσία (συλλογική) και στην πολιτική σύγκρουση (και με κυβέρνηση και με Τσίπρα). Το να πάει δηλαδή ένας τέτοιος ιστορικός πολιτικός χώρος από το 1% στο 2% και στο 2,2%% μέσα σε 40 μέρες δεν είναι περίεργο – τουναντίον, εκτιμάται ως αναμενόμενο και από τους πιο έμπειρους πολιτικούς αναλυτές.

Το πιο αισιόδοξο για την Κουμουνδούρου είναι πως φλερτάρει πλέον άγρια με το όριο εισόδου στη Βουλή, καθώς στην εκτίμηση ψήφου βρίσκεται στο 2,8%. Αν δεν τα κάνουν μαντάρα δηλαδή, μπορούν να βρεθούν στη Βουλή μετά τις επόμενες εκλογές, όταν όλοι τους είχαν ξεγραμμένους.

Επειδή μάλιστα από την Κουμουνδούρου προαναγγέλλουν «βόμβες» στη ΔΕΘ, θα έχει ενδιαφέρον πώς θα πάει η ιστορία. Έμπειρα παιδιά είναι, την πολιτική την ξέρουν, στην αριστερά θέλουν να μείνουν, άρα το παιχνίδι αποκτά ομορφιά…

Γ.Μ.

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