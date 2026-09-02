Ο Αριστοτέλης Χαντζής επέστρεψε νικητής στα Προσφυγικά – Φωτογραφίες από την υποδοχή του 

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Μετά από 1,5 μήνα νοσηλείας σε ΜΕΘ επέστρεψε νικητής και δικαιωμένος στα Προσφυγικά ο Αριστοτέλης Χαντζής.
Ένοικοι των Προσφυγικών και πολίτες που στάθηκαν αλληλέγγυοι στον αγώνα για τη διάσωση τους, τον περίμεναν μπροστά από το Συλλογικό Καφενείο, στο πρώτο μπλοκ των Προσφυγικών.
Ο Αριστοτέλης Χαντζής βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του αγώνα πραγματοποιώντας απεργία πείνας για 140 ημέρες.
Ο Αριστοτέλης Χαντζής διέκοψε την απεργία πείνας έχοντας φτάσει 36 κιλά και μετά το ψήφισμα του Δήμου Αθηναίων που ικανοποιούσε σε μεγάλο βαθμό τα αιτήματα της κοινότητας.
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