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02.09.2026 21:34

Το βίντεο του Παναθηναϊκού για τη μεταγραφή του Ουνάι: «Η μαγεία επέστρεψε»

02.09.2026 21:34
ounai panathinaikos – new

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Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να ολοκληρώσει πλέον την πιο ακριβή μεταγραφή της Ιστορίας του, καθώς έπειτα από «μαραθώνιες» διαπραγματεύσεις με την Τζιρόνα ήρθε σε συμφωνία με τον ισπανικό σύλλογο για την αγορά του Αζεντίν Ουναΐ αντί ενός ποσού που συνολικά θα ξεπεράσει τα 15 εκατ. ευρώ, μόνο στους Καταλανούς.

Με βίντεο στα social στο «τριφύλλι» μετρούν αντίστροφα προκειμένου να γίνει και επίσημη η μετακίνηση του 26χρονου διεθνούς μεσοεπιθετικού από την Τζιρόνα.

«Η μαγεία επέστρεψε». Με αυτήν την ατάκα κλείνει το βίντεο του Παναθηναϊκού.

«Αθήνα. Μια πόλη, που όλα κινούνται γρήγορα. Οι δρόμοι, οι άνθρωποι, ο ίδιος ο χρόνος. Και ίσως για αυτό οι στιγμές, που σε κάνουν να σταματάς είναι τόσο σπάνιες.

Αυτές οι στιγμές, που απλά βλέπεις και σταματάς να δεις τι πρόκειται να συμβεί. Και όταν συμβεί, ξέρεις πως υπάρχει ακόμα μαγεία στο παιχνίδι» αναφέρεται στο βίντεο του Παναθηναϊκού.

Οι ατελείωτες συζητήσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές οδήγησαν σε συμφωνία το απόγευμα της Τετάρτης (2/9) κι ο διεθνής Μαροκινός μέσος ταξιδεύει για την Αθήνα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να προλάβει το «τριφύλλι» να τον δηλώσει και στην ευρωπαϊκή λίστα για τη League Phase του Conference League.

Η φόρμουλα συμφωνίας που εξασφάλισε ο Παναθηναϊκός με τη Χιρόνα για την απόκτηση του είναι με απευθείας μεταγραφή, μακράν τη μεγαλύτερη στην Ιστορία του συλλόγου, σε μια ακόμη οικονομική υπέρβαση απ’ την πλευρά του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζου.

Η σαφής εντολή που έδωσε ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού «τριφυλλιού» ήταν να γίνουν τα πάντα προκειμένου να έρθει ο Μαροκινός άσος στο σύλλογο, θέλοντας να βάλει το… κερασάκι στην τούρτα των φετινών υπερβάσεων για την ενίσχυση της ομάδας, στην τελευταία σεζόν πριν τη μετάβαση στον Βοτανικό.

Ο δε Στέφανος Κοτσόλης έφερε εις πέρας μία τρομακτικά δύσκολη υπόθεση, καθώς δούλευε νυχθημερόν όλες τις πιθανές και… απίθανες επιλογές και κατάφερε να ολοκληρώσει μία πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, με την καλύτερη δυνατή φόρμουλα για το σύλλογο από πάσα άποψη κι αφού οι διαπραγματεύσεις πέρασαν κυριολεκτικά από σαράντα κύματα!

Όσον αφορά τον ποδοσφαιριστή, ήταν τεράστια η επιθυμία του να φορέσει ξανά το «τριφύλλι» στο στήθος και βοήθησε τα μέγιστα απ’ την πλευρά του στην υλοποίηση της συμφωνίας, αφού προηγουμένως ο Παναθηναϊκός κάλυψε σε απόλυτο βαθμό τις οικονομικές του απαιτήσεις για 4ετές συμβόλαιο συνεργασίας (με ετήσιες αποδοχές στα 3,6 εκατ. ευρώ), χωρίς να διαταράξει τις εσωτερικές ισορροπίες που ήταν κυρίαρχο ζητούμενο.

Εξαρχής ήταν απόλυτα θετική και η άποψη του προπονητή, Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος είχε «ανάψει» με θέρμη το… πράσινο φως για την απόκτηση του Μαροκινού άσου.

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