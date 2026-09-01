Μεσογειακοί Αγώνες: Ιστορικό ασημένιο μετάλλιο για την Εθνική χάντμπολ ανδρών

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Τη μεγαλύτερη διεθνή επιτυχία στην ιστορία της πανηγύρισε η Εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών, η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους 20ούς Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έφτασε μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης και διεκδίκησε το χρυσό μετάλλιο απέναντι στην ισχυρή Αίγυπτο, γνωρίζοντας τελικά την ήττα με 31-29, έπειτα από μία ιδιαίτερα αμφίρροπη αναμέτρηση.

Η ελληνική ομάδα στάθηκε ανταγωνιστική καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται ισόπαλο 17-17. Στο δεύτερο μέρος οι Αιγύπτιοι απέκτησαν μικρό προβάδισμα, το οποίο διατήρησαν μέχρι το τέλος, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο.

Παρά την απώλεια της κορυφής, η δεύτερη θέση συνιστά ιστορικό επίτευγμα για την Εθνική Ανδρών, καθώς πρόκειται για το πρώτο μετάλλιο της σε Μεσογειακούς Αγώνες, αλλά και γενικότερα σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Τα πεντάλεπτα: 3-3, 7-6, 9-9, 11-12, 15-13, 17-17, 20-20, 22-21, 24-21, 27-26, 28-27, 31-29

ΕΛΛΑΔΑ (Ζαραβίνας): Μπατής 3, Ελευθεριάδης 2, Τζίμπουλας 6, Ταπάντζης, Παγιάτης 3, Παπάζογλου 1, Αναστασίου, Κυριακίδης, Κουκουλάς 3, Ρούσος 1, Τζωρτζίνης 1, Παπαντωνόπουλος 1 (9/40), Στάθης 8.

Διαιτητές: Μονιτίλο-Σιμόνε (Ιταλία). Παρατηρητές: Ντίαζ (Ισπανία), Αλπάιτζε (Λετονία). Δίλεπτα: 2-4. Πέναλτι: 3/4.

Δηλώσεις

Θανάσης Παπάζογλου (διεθνής δεξιός ίντερ): «Πραγματικά ανάμικτα συναισθήματα για σήμερα, ήμασταν πολύ κοντά για κάτι πολύ μεγάλο. Ίσως να σταθήκαμε και λίγο άτυχοι, αλλά αυτό που μένει είναι κάτι μοναδικό. Είναι μια 2η θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες, που θα θυμόμαστε για όλη μας τη ζωή. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους συμπαίκτες μου και το τεχνικό επιτελείο για όλη αυτή την πορεία που τελειώνει σήμερα και να ευχηθώ καλή σεζόν, χωρίς τραυματισμούς».

Αλεξάνδρος Κουκουλάς (διεθνής δεξιός ίντερ): «Αρχικά να πω ότι είμαι περήφανος για τους συμπαίκτες μου και τους προπονητές για τη πολύ μεγάλη προσπάθεια που κάναμε. Παίξαμε 5 συνεχόμενα παιχνίδια σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Το σημερινό ήταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι και απαιτητικό και κάναμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά δυστυχώς χάσαμε στις λεπτομέρειες. Όπως και να’ χει είναι το πρώτο μετάλλιο της Εθνικής ομάδας και είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό».

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