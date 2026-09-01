Ακρίτα για Κυψέλη: Το ένστικτο ζητάει εκδίκηση αλλά παραμένω κατά της θανατικής πονής 

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Την υπόθεση με το κατεψυγμένο βρέφος που βρέθηκε σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Κυψέλη σχολίασε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Ακρίτα.

Η Έλενα Ακρίτα τόνισε ότι είναι κατά της θανατικής ποινής ώστοσο τέτοιες υποθέσεις την κάνουν να θέλει να ζητήσει την επιβολή της θανατικής ποινής.

«Είμαι κατά της θανατικής ποινής. Δεν θέλω κανένα κράτος να έχει το δικαίωμα να σκοτώνει στο όνομά μου. Ωστοσο, σε υποθέσεις όπως αυτή με το κατακρεουργημένο μωρό στην Κυψέλη, η ιδεολογία συγκρούεται με το ένστικτο. Με τον θυμό. Με εκείνο το σκοτεινό, απολύτως ανθρώπινο “να πεθάνουν κι αυτοί όπως πέθανε το παιδί”», επισημαίνει χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.

Η Έλενα Ακρίτα τονίζει ότι παρά την φρικαλεότητα που αναδύεται από την υπόθεση παραμένει πιστή στις αρχές της και δεν θα ζητούσε να θεσμοθετηθεί η θανατική ποινή. «Δεν ντρέπομαι που το νιώθω. Αλλά δεν θέλω να γίνει νόμος αυτό που νιώθω την ώρα της οργής μου. Γιατί ακριβώς εκεί δοκιμάζονται οι αρχές μας: όχι στις εύκολες περιπτώσεις, αλλά σε εκείνες που μέσα μας ουρλιάζουν για εκδίκηση».

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