Το ETCS «λειτουργεί»… αλλά δεν λειτουργεί – Για ασέβεια 3,5 χρόνια μετά τα Τέμπη μιλά η Αποστολάκη

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«1η Σεπτεμβρίου 2026 και η κοροϊδία συνεχίζεται». Με αυτή τη φράση η Μιλένα Αποστολάκη επανέρχεται στο θέμα του ETCS στους ελληνικούς σιδηροδρόμους, ανοίγοντας εκ νέου μέτωπο με την κυβέρνηση για την κατάσταση της ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου, τρεισήμισι χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών.

Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών, σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιχειρεί να αναδείξει μια αντίφαση που –όπως υποστηρίζει– δεν μπορεί πλέον να περάσει απαρατήρητη: το ETCS εμφανίζεται ως «εγκατεστημένο» και «αδειοδοτημένο», αλλά όταν έρχεται η ώρα της κρίσιμης ερώτησης, πού ακριβώς λειτουργεί, η απάντηση δεν είναι εξίσου ξεκάθαρη.

«Το ETCS, το σύστημα αυτόματης πέδησης, δεν λειτουργεί. Τι αξία έχει το 100% για το ETCS όταν δεν λειτουργεί; Κι ας μας κοροϊδεύουν με το ότι είναι εγκατεστημένο», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Και κάπου εδώ μπαίνει στο κάδρο η δήλωση του πρώην αναπληρωτή υπουργού Υποδομών, Κώστα Κυρανάκη, σύμφωνα με την οποία «η Θεσσαλονίκη λειτουργεί με 100% τηλεδιοίκηση σηματοδότησης και εγκατεστημένο ETCS».

Η Αποστολάκη, πάντως, σηκώνει ακόμη περισσότερο τους τόνους: «Πρόκειται για κοροϊδία, για θράσος και τρεισήμισι χρόνια μετά τα Τέμπη πρόκειται για ασέβεια».

Η ερώτηση που έμεινε… μετέωρη στη Βουλή

Το πολιτικό ενδιαφέρον, ωστόσο, βρίσκεται και σε όσα είχαν προηγηθεί στη Βουλή.

Στις 23 Ιουλίου, κατά τη συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, η Μιλένα Αποστολάκη είχε επιμείνει σε μια φαινομενικά απλή ερώτηση προς τον CEO των Ελληνικών Σιδηροδρόμων, Χρήστο Παληό:

«Πού λειτουργεί το ETCS; Πού λειτουργούν τα τρένα με ETCS;»

Η απάντηση δεν πήγε ακριβώς εκεί που ήθελε η βουλεύτρια. Ο κ. Παληός αναφέρθηκε στην εγκατάσταση και την αδειοδότηση του συστήματος.

«Όχι, δεν μου απαντήσατε, πού λειτουργεί σας ρωτάω», επέμεινε η κ. Αποστολάκη.

Η συζήτηση συνεχίστηκε με τον CEO να εξηγεί ότι το σύστημα είναι εγκατεστημένο, αδειοδοτημένο και «λειτουργικό» σε αρκετά τμήματα, ενώ αδειοδοτείται στα υπόλοιπα.

Μέχρι που ήρθε η φράση που έδωσε νέο πολιτικό υλικό στην αντιπολίτευση: «Δεν λειτουργεί σήμερα το ETCS», παραδέχθηκε ο κ. Παληός, παρά την προηγούμενη αναφορά του σε εγκατεστημένο και λειτουργικό σύστημα.

Και έτσι, το ερώτημα που θέτει σήμερα η Αποστολάκη επιστρέφει –και είναι περισσότερο πολιτικό παρά τεχνικό:

Αν ένα σύστημα ασφαλείας είναι εγκατεστημένο αλλά δεν λειτουργεί, μπορεί να παρουσιάζεται ως ολοκληρωμένο έργο;

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