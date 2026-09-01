Ο Xavier Chardon αναλαμβάνει CEO της DS Automobiles

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Απόφοιτος του Institut Commercial de Nancy, ο 55χρονος Xavier Chardon έχει αφιερώσει ολόκληρη την επαγγελματική του σταδιοδρομία στην αυτοκινητοβιομηχανία, έχοντας εργαστεί στη Γαλλία, την Ευρώπη και την Κίνα. Εντάχθηκε στην PSA το 1994 και ξεκίνησε την καριέρα του στη Citroën στην Ιταλία. Έπειτα από διάφορες θέσεις στα κεντρικά γραφεία της μάρκας, το 2001 ανέλαβε την ευθύνη της Citroën στη Δανία και, το 2004, στη Γερμανία. Από το 2007 έως το 2009 διετέλεσε Διευθυντής Marketing, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, πριν αναλάβει τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Citroën Γαλλίας, την οποία διατήρησε έως το 2011.

Το 2012, ο Xavier Chardon εντάχθηκε στη Volkswagen AG ως Αντιπρόεδρος Πωλήσεων Ευρώπης, ενώ το 2014 ανέλαβε την ευθύνη του Marketing και της Επικοινωνίας. Το 2016 διορίστηκε Αντιπρόεδρος Marketing και Εξυπηρέτησης Πελατών για τη μάρκα Volkswagen. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στη Volkswagen China, όπου ηγήθηκε του «Project House Digitalization» από το 2017 έως το 2018, πριν αναλάβει τη θέση του Αντιπροέδρου Πωλήσεων και Marketing της κοινοπραξίας SAIC-Volkswagen. Επιστρέφοντας στη Γαλλία το 2021, ανέλαβε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen Group France.

CEO της Citroën από τις 2 Ιουνίου 2025, ο Xavier Chardon αναλαμβάνει από την 1η Σεπτεμβρίου 2026 και τη θέση του CEO της DS Automobiles, αναφερόμενος στον Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer της Stellantis για την Διευρυμένη Ευρώπη.

Ο Xavier Chardon διαδέχεται τον Xavier Peugeot, ο οποίος έχει διοριστεί επικεφαλής της μάρκας Jeep® στην Ευρώπη, μια νεοσύστατη θέση που αναφέρεται απευθείας στον COO της Διευρυμένης Ευρώπης, διατηρώντας παράλληλα τα καθήκοντά του ως Head of Heritage της Stellantis.

Με την DS Automobiles να προετοιμάζεται για το λανσάρισμα του DS N°7, του πρώτου μοντέλου που διαδέχεται το best seller της μάρκας από τη δημιουργία της, ο Xavier Chardon δήλωσε:

«Η DS Automobiles γεννήθηκε μέσα από μια τολμηρή ιδέα: να ανατρέψει τα καθιερωμένα και να εκφράσει ένα συγκεκριμένο όραμα για τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία.

Περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια αφότου συμμετείχα στο λανσάρισμα του πρώτου DS 3, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και νιώθω μεγάλη τιμή που αναλαμβάνω σήμερα την ευθύνη της μάρκας και που, μαζί με τις ομάδες μας, ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο.

Η φιλοδοξία μας είναι ξεκάθαρη: να αξιοποιήσουμε τις βάσεις που έχουν ήδη δημιουργηθεί, να κάνουμε το DS N°7 επιτυχία και να ενισχύσουμε περαιτέρω την ελκυστικότητα, τη μοναδικότητα και τη διαχρονικότητα της DS Automobiles.

Η συνύπαρξη της DS και της Citroën κάτω από μία ενιαία διοικητική δομή μάς προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία: να μεγιστοποιήσουμε τις συνέργειες εκεί όπου αυτό έχει νόημα και, ταυτόχρονα, να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την ταυτότητα και τον ξεχωριστό χαρακτήρα καθεμιάς από τις δύο μάρκες.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμότερες ευχαριστίες μου στον Xavier Peugeot, στις ομάδες μας και στους συνεργάτες του δικτύου διανομής για την αφοσίωσή τους και για όλα όσα έχουν επιτύχει..

Μαζί, ας συνεχίσουμε να γράφουμε την ιστορία της DS Automobiles και ας οδηγήσουμε ακόμη πιο μακριά τη γαλλική δημιουργικότητα, το design και την τεχνογνωσία της».

Xavier Chardon, Διευθύνων Σύμβουλος της DS Automobiles

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