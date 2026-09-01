Μειώθηκαν οι τιμές αφού πρώτα εκτοξεύθηκαν – Ακριβότερα από τον Ιούλιο τα 25 από τα 30 προϊόντα

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Μια εντελώς διαφορετική εικόνα από εκείνη που παρουσιάζουν οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τη νέα «Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών» αποκαλύπτει η πραγματική διαδρομή των τιμών στα ράφια.

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι από τις 31 Αυγούστου εντάχθηκαν στην πρωτοβουλία περισσότεροι από 1.740 κωδικοί, με μέση μείωση 9,5%. Μια σύγκριση, όμως, των τιμών 30 συγκεκριμένων προϊόντων από τις 8 Ιουλίου έως σήμερα δείχνει ότι οι πολυδιαφημισμένες «μειώσεις» ήρθαν, σε πολλές περιπτώσεις, αφού είχαν προηγηθεί μεγάλες ανατιμήσεις.

Το αποτέλεσμα είναι αποκαλυπτικό: τα 25 από τα 30 προϊόντα –ποσοστό 83,3% του συγκεκριμένου δείγματος– εξακολουθούν να πωλούνται ακριβότερα από τις 8 Ιουλίου. Μόνο τέσσερα είναι φθηνότερα και ένα διατίθεται ακριβώς στην ίδια τιμή.

Ο απλός μέσος όρος των μεταβολών στα 30 προϊόντα διαμορφώνεται περίπου στο +12,7%, ενώ η διάμεση αύξηση φτάνει το 14,6%. Συνεπώς, το φαινόμενο δεν περιορίζεται σε δύο ή τρεις ακραίες περιπτώσεις.

Η «μείωση» που δεν επιστρέφει τις τιμές στα προηγούμενα επίπεδα

Ο πίνακας, ο οποίος βασίζεται –όπως επισημαίνεται– στους καταλόγους μειώσεων τιμών που έδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, καταγράφει για κάθε προϊόν την τιμή της 8ης Ιουλίου, την υψηλότερη τιμή που σημειώθηκε στο μεσοδιάστημα και την τιμή της 31ης Αυγούστου.

Η σύγκριση αφορά το ίδιο σούπερ μάρκετ και τον ίδιο κωδικό προϊόντος. Και αυτό ακριβώς αναδεικνύει το βασικό πρόβλημα: μια τιμή μπορεί να μειώθηκε σε σχέση με το υψηλό που σημείωσε μέσα στον Αύγουστο, χωρίς το προϊόν να έχει γίνει πραγματικά φθηνότερο σε σχέση με μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Χαρακτηριστικά με βάση τον πίνακα:

Το σαμπουάν Fructis ξεκίνησε από τα 2,43 ευρώ, ανέβηκε στα 3,54 ευρώ και «μειώθηκε» στα 3,25 ευρώ. Παραμένει δηλαδή 33,7% ακριβότερο .

. Ο χυμός πορτοκάλι Όλυμπος από 3,14 ευρώ έφτασε τα 4,50 ευρώ και διαμορφώθηκε στα 4,05 ευρώ, καταγράφοντας τελική αύξηση 29% .

. Τα Nuggets Μίμηκος από 5,59 ευρώ πωλούνται πλέον 7,08 ευρώ, δηλαδή 26,7% ακριβότερα .

. Το γάλα χωρίς λακτόζη Όλυμπος από 2,05 ευρώ ανέβηκε στα 2,73 ευρώ και υποχώρησε στα 2,57 ευρώ. Παρά τη μείωση από το υψηλό, παραμένει 25,4% ακριβότερο από την αρχική τιμή.

από την αρχική τιμή. Το τυρί La Vache qui Rit από 2,78 ευρώ έφτασε στα 3,98 ευρώ και πωλείται πλέον 3,48 ευρώ, αυξημένο κατά 25,2% .

. Το υγρό απορρυπαντικό ρούχων Αρκάδι εκτοξεύθηκε από τα 5,23 στα 9,50 ευρώ και στη συνέχεια μειώθηκε στα 6,40 ευρώ. Ακόμη και μετά τη μεγάλη φαινομενικά υποχώρηση, παραμένει 22,4% ακριβότερο.

Από άλλη έρευνα προκύπτουν και τα εξής:

Μισκο πέννε ριγκατε 500gr:

0.95€ 10/7 – 0.99€ 31/8

Μισκο τριβελακι:

0.95€ 10/7 – 0.99€ 31/8

Fairy Ultra original 1450ml:

3.89€ 10/7 – 4.05€ 31/8

Cazoline intense care άγρια ορχιδέα 82 πλύσεις:

4.70€ 10/7 – 4.85€ 31/8

Και επίσης:

Αυτή είναι και η μεγάλη παγίδα των ποσοστών. Αν η «μείωση» υπολογίζεται πάνω σε μια τιμή που είχε προηγουμένως αυξηθεί θεαματικά, τότε το ποσοστό μπορεί να φαίνεται εντυπωσιακό, αλλά η τελική τιμή στο ράφι εξακολουθεί να επιβαρύνει περισσότερο τον καταναλωτή.

Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης, στην πρωτοβουλία συμμετέχουν περισσότεροι από 1.740 κωδικοί και συγκεκριμένα:

875 επώνυμα προϊόντα, με μέση μείωση 6,6%, η οποία με τη συνεισφορά των αλυσίδων φτάνει περίπου το 9%.

405 σχολικά είδη, με μέση μείωση 12%.

360 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση 8%.

100 κωδικοί κρέατος, με μέση μείωση 7,5%.

Η κυβέρνηση υποστήριξε ότι πρόκειται για «πραγματικές, μετρήσιμες και ορατές μειώσεις τιμών», οι οποίες θα επισημαίνονται στα ράφια και θα εμφανίζονται ψηφιακά στην πλατφόρμα PosoKanei.

Το κρίσιμο ερώτημα, ωστόσο, είναι σε σχέση με ποια τιμή υπολογίζεται κάθε μείωση. Για να είναι πραγματικά διαφανής η πρωτοβουλία, θα έπρεπε να δημοσιοποιείται για κάθε κωδικό ολόκληρη η πορεία της τιμής του, η ημερομηνία αναφοράς, η αλυσίδα στην οποία εφαρμόζεται και το εάν πρόκειται για κανονική τιμή ή πρόσκαιρη προσφορά.

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