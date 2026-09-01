Airbnb: Το ευρωπαϊκό «φρένο» και το νέο τοπίο που κλειδώνει στην Ελλάδα ενόψει ΔΕΘ

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Σε τροχιά αυστηρότερων ρυθμίσεων εισέρχεται η αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς η οξεία στεγαστική κρίση εξαναγκάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις τοπικές αρχές σε δραστικές παρεμβάσεις.

Η διαμόρφωση του νέου ευρωπαϊκού πλαισίου (Affordable Housing Act) δίνει πλέον σταθερό νομικό έρεισμα σε ευρωπαϊκές μητροπόλεις να θέτουν αυστηρούς ποσοτικούς και χρονικούς περιορισμούς, την ώρα που η Ελλάδα ετοιμάζεται να περάσει στο επόμενο στάδιο του σχεδίου της.

Το ελληνικό «μπλόκο» και οι κορεσμένες ζώνες

Στην εγχώρια αγορά, η κυβερνητική στρατηγική εστιάζει στον περιορισμό της εξάπλωσης του φαινομένου στις περιοχές με τη μεγαλύτερη οικιστική πίεση. Ήδη παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση νέων εγγραφών στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Διαμονής στα τρία κεντρικά διαμερίσματα της Αθήνας, μέτρο που επεκτάθηκε και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, θεσμοθετήθηκε η αυτόματη διαγραφή ακινήτων από το Μητρώο σε περίπτωση μεταβίβασης, εφόσον βρίσκονται σε περιοχές υπό καθεστώς αναστολής.

Την ίδια στιγμή, ενεργοποιείται το νέο πλαίσιο τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για τα καταλύματα. Οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται πλέον να διαθέτουν υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης, ανιχνευτές καπνού, πυροσβεστήρες, ρελέ διαρροής και πιστοποιητικά απεντόμωσης, ενώ οι παραβάτες βρίσκονται αντιμέτωποι με αυστηρές επιθεωρήσεις από μικτά κλιμάκια της ΑΑΔΕ και του Υπουργείου Τουρισμού. Τα πρόστιμα για μη συμμόρφωση ή παράνομη λειτουργία ξεκινούν από υψηλά ποσά και μπορούν να αγγίξουν έως και τις 20.000 ευρώ σε περιπτώσεις υποτροπής.

Τι «κλειδώνει» ενόψει ΔΕΘ

Με το βλέμμα στραμμένο στις πρωθυπουργικές εξαγγελίες στη ΔΕΘ, το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται το επόμενο πακέτο παρεμβάσεων. Στο τραπέζι βρίσκεται η διεύρυνση της λίστας των «κορεσμένων» περιοχών, με την προσθήκη συγκεκριμένων τουριστικών νησιωτικών προορισμών και συνοικιών μεγάλων αστικών κέντρων όπου το διαθέσιμο απόθεμα κατοικιών έχει συρρικνωθεί επικίνδυνα.

Παράλληλα, εξετάζονται στοχευμένες φοροελαφρύνσεις και κίνητρα για τους ιδιοκτήτες που θα επιλέξουν να αποσύρουν τα ακίνητά τους από τις πλατφόρμες τύπου Airbnb και να τα διαθέσουν στην παραδοσιακή, μακροχρόνια μίσθωση. Στόχος της κυβέρνησης είναι να ισορροπήσει ανάμεσα στις υψηλές τουριστικές εισπράξεις και στην επιτακτική ανάγκη συγκράτησης των ενοικίων για τα ελληνικά νοικοκυριά.

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