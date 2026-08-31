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31.08.2026 16:09

ΑΑΔΕ: Πώς ο αλγόριθμος οδήγησε σε λαθραία παπούτσια αξίας 2,7 εκατ. ευρώ

31.08.2026 16:09
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Μια σημαντική υπόθεση λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής εκατομμυρίων ευρώ, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Με τη βοήθεια του ειδικού αλγορίθμου του risk analysis, βρέθηκαν στα γραφεία και στους αποθηκευτικούς χώρους επιχείρησης, με αντικείμενο δραστηριότητας το χονδρικό εμπόριο αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών και έναρξη δραστηριοποίησης το 2026. Εκεί, διαπίστωσαν ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση εισήγαγε και διακινούσε μεγάλες ποσότητες εμπορευμάτων, και συγκεκριμένα παπουτσιών, χωρίς να εκδίδει τα απαιτούμενα τιμολόγια, αποκρύπτοντας με αυτό τον τρόπο μεγάλα έσοδα.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία των εισαγωγών, αγορών, πωλήσεων και αποθεμάτων, που συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν οι ελεγκτές, προέκυψε ότι:

* Η επιχείρηση είχε εισαγάγει πάνω από 1,2 εκατομμύρια ζευγάρια παπούτσια.

* Από αυτά, είχε πουλήσει, εκδίδοντας τιμολόγιο, 230.000 ζευγάρια.

* Τα υπόλοιπα 970.000 ζευγάρια πωλήθηκαν χωρίς να εκδοθούν τα προβλεπόμενα παραστατικά, με τα αποκρυβέντα έσοδα να υπερβαίνουν τα 2,7 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 648.000 ευρώ.

Ήτοι, οι φόροι που δεν έχουν καταβληθεί, υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ.

Ήδη, στο λιμάνι του Πειραιά δεσμεύθηκαν έξι εμπορευματοκιβώτια ιδιοκτησίας της επιχείρησης. Να σημειωθεί ότι, η φερόμενη ως διαχειρίστρια της επιχείρησης, κινεζικής καταγωγής, συνδέεται στενά με άλλη γυναίκα από την ίδια χώρα, η οποία είχε πρόσφατα απασχολήσει τους ελεγκτές του ΔΕΟΣ, με αντίστοιχη υπόθεση.

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