Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση νόμου του για το ιδιωτικό χρέος – Κάλεσμα από τη Δούρου να υπερψηφίσουν τα προοδευτικά κόμματα

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Πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος κατέθεσε σήμερα στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ, με την πρόεδρο της Κ.Ο. του κόμματος Ρένα Δούρου να καλεί τα προοδευτικά κόμματα να την ψηφίσουν. Ειδικότερα, σε δηλώσεις της η Ρένα Δούρου σημείωσε ότι σήμερα η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους, αποτελεί ωρολογιακή βόμβα, με τέσσερα στα δέκα νοικοκυριά να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις γιατί η κυβέρνηση δίνει προτεραιότητα στα κέρδη των funds και των servicers.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ:

Καταργεί τον πτωχευτικό νόμο της Ν.Δ.

Επαναφέρει τον νόμο Κατσέλη και την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Θεσπίζει αυτοματοποιημένη πρόταση ρύθμισης. Οι πιστωτές απαντούν εντός 15 ημερών.

Ρυθμίζει τις οφειλές με βάση το πραγματικό εισόδημα και τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Προβλέπει αποπληρωμή έως 25 χρόνια, με χαμηλό επιτόκιο.

Ενεργοποιεί αυτόματα και χωρίς κόστος τη δικαστική προστασία, όταν αποτυγχάνει η εξωδικαστική διαδικασία.

Σε on camera δήλωσή της στο περιστύλιο της Βουλής, η πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ρένα Δούρου ανέδειξε τον ρόλο της Αναπτυξιακής Τράπεζας, η όποια θα μπορεί να αγοράζει «κόκκινα» δάνεια από τα funds και να τα ρυθμίζει υπέρ των πολιτών και των επιχειρήσεων.

«Η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και της πραγματικής οικονομίας, με αποκλειστική ευθύνη της Δεξιάς. Είναι η θηλιά που μπαίνει σε τουλάχιστον τέσσερα από δέκα νοικοκυριά που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις και στις βασικές τους ανάγκες. Όχι γιατί δεν θέλουν, αλλά δεν μπορούν, αφού απέναντι τους έχουν την κυβέρνηση που ιεραρχεί τα υπερκέρδη των servicers και των funds και όχι των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σήμερα, εμείς, ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, καταθέσαμε μια πρόταση νόμου για τη συνολική ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και καλούμε τα προοδευτικά κόμματα να την υπερψηφίσουν. Από την πρώτη κατοικία και την προάσπισή της, την κατάργηση του Πτωχευτικού της Νέας Δημοκρατίας -μαζί με τη στήριξη του αείμνηστου Φλαμπουράρη και του αντίστοιχου νόμου για το εξωδικαστικό- ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δίνει προτάσεις που προϋποθέτουν, ότι λείπει από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη: Να τα βάλει με τους servicers και τα funds και να στηρίξει τα νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα πρόσωπα.

Να μου επιτρέψετε από το σύνολο των προτάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν από χθες, να σταθώ στον ρόλο που όφειλε να έχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα:

Να αγοράζει από τον δευτερογενή τομέα τα κόκκινα, αιματοβαμμένα δάνεια και να διεκδικεί το όφελος και το δίκαιο των πολιτών που βρέθηκαν στα χέρια τους, χάρη στις οδηγίες της κυβέρνησης. Είναι μια πρόταση πολύ συγκεκριμένη και επιμένουμε, απλά, καθαρά Αριστερά».

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