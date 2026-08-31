Μόνιμη κατάργηση της βίζας μεταξύ Ρωσίας και Κίνας πρότεινε ο Πούτιν στον Σι Τζινπίνγκ

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Οι πρόεδροι Ρωσίας και Κίνας συναντήθηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης στο Κιργιστάν

Η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Κίνα για να καταστήσουν μόνιμη την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης βίζας μεταξύ των δύο χωρών, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε για να καταστήσουμε μόνιμο το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης βίζας, εφόσον η κινεζική πλευρά θεωρεί ότι αυτό είναι εφικτό και χρήσιμο», δήλωσε ο Πούτιν κατά τη συνάντησή του με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) στο Μπισκέκ.

Η Ρωσία θέσπισε τον Δεκέμβριο του 2025 καθεστώς αμοιβαίας απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης βίζας για τους Κινέζους πολίτες, επιτρέποντάς τους να παραμένουν στη Ρωσία έως και 30 ημέρες χωρίς βίζα έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2026. Η Κίνα είχε προηγουμένως εφαρμόσει αντίστοιχη ρύθμιση για τους Ρώσους πολίτες.

Στη συνέχεια, οι δύο χώρες συμφώνησαν να παρατείνουν την απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης βίζας για τους πολίτες τους έως το τέλος του 2027.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι το καθεστώς απαλλαγής από τη βίζα έχει συμβάλει στην αύξηση των ταξιδιών μεταξύ των δύο χωρών, με τα τουριστικά ταξίδια να καταγράφουν άνοδο 43% το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Ο Κινέζος πρέσβης στη Ρωσία, Ζανγκ Χανχούι, είχε δηλώσει νωρίτερα ότι ο κινεζικός τουρισμός προς τη Ρωσία αυξήθηκε κατά σχεδόν 50% το πρώτο τρίμηνο του 2026, μετά την εφαρμογή του καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση έκδοσης βίζας.

Η προσπάθεια να καταστεί μόνιμη η απαλλαγή από τη βίζα έρχεται καθώς η Μόσχα και το Πεκίνο επιδιώκουν να εμβαθύνουν τις σχέσεις μεταξύ των λαών τους και τους οικονομικούς δεσμούς τους, με τον τουρισμό να αποτελεί μέρος της ευρύτερης διμερούς συνεργασίας.

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