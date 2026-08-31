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31.08.2026 18:38

«Δικαίωμα στη Λήθη» για επιζώντες με ιστορικό καρκίνου – Τέλος οι υπέρογκες επιβαρύνσεις για ασφαλιστική κάλυψη σε καταναλωτικά δάνεια

31.08.2026 18:38
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Η νομική κατοχύρωση και εφαρμογή στην πράξη του «Δικαιώματος στη Λήθη» για τους ανθρώπους με ιστορικό καρκίνου, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Τάκης Θεοδωρικάκος, με τον πρόεδρο της ΕΛΛΟΚ – Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, Γιώργο Καπετανάκη.

Σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Πιερρακάκης κάνει λόγο για «μια πολύ σημαντική ρύθμιση» την οποία θέσπισε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων πριν από λίγες εβδομάδες, που αφορά στους επιζώντες από καρκίνο και «αποτελεί ορόσημο για την ισότιμη πρόσβασή τους σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, μετατρέποντας μια μέχρι πρότινος εθελοντική δέσμευση των αγορών σε υποχρεωτικό νόμο» όπως τονίζει.

«Από τις 20 Νοεμβρίου βάζουμε τέλος σε μια μεγάλη αδικία» υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης καθώς, όπως εξηγεί, «πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, η προηγούμενη διάγνωση καρκίνου δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη για ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με τομείς της καταναλωτικής πίστης».

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών επισημαίνει ότι «ενώ η ευρωπαϊκή Οδηγία έδινε περιθώριο έως και 15 χρόνια, στην Ελλάδα επιλέξαμε το Δικαίωμα στη Λήθη να ισχύει ήδη από τα 5 χρόνια», δηλαδή πολύ συντομότερο χρονικό διάστημα.

«Κάναμε ένα πρώτο, σημαντικό βήμα. Τώρα θέλουμε να πάμε παραπέρα: να διευρύνουμε το Δικαίωμα στη Λήθη» τονίζει ο Κυριάκος Πιερρακάκης, καταλήγοντας ότι «η νίκη απέναντι στον καρκίνο πρέπει να σηματοδοτεί μια πραγματικά νέα αρχή. Χωρίς το παρελθόν να γίνεται εμπόδιο στο μέλλον. Χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς».

Από την πλευρά του, ο κ. Θεοδωρικάκος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρει:

«Μαζί με τον Κυριάκο Πιερρακάκη συναντηθήκαμε σήμερα με τον πρόεδρο της ΕΛΛΟΚ – Ελληνική Ομοσπονδία Καρκίνου, Γιώργο Καπετανάκη. Στο επίκεντρο της συνάντησης ήταν η εφαρμογή του Δικαιώματος στη Λήθη για ανθρώπους με ιστορικό καρκίνου, μιας πολύ σημαντικής ρύθμισης που θέσπισε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων πριν από λίγες εβδομάδες.

Από τις 20 Νοεμβρίου βάζουμε τέλος σε μια μεγάλη αδικία. Πέντε χρόνια μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, η προηγούμενη διάγνωση καρκίνου δεν θα λαμβάνεται πλέον υπόψη για ασφαλιστική κάλυψη που συνδέεται με τομείς της καταναλωτικής πίστης. Κι ενώ η ευρωπαϊκή Οδηγία έδινε περιθώριο έως και 15 χρόνια, στην Ελλάδα επιλέξαμε το Δικαίωμα στη Λήθη να ισχύει ήδη από τα 5 χρόνια.

Κάναμε ένα πρώτο, σημαντικό βήμα. Τώρα θέλουμε να πάμε παραπέρα: να διευρύνουμε το Δικαίωμα στη Λήθη. Γιατί η νίκη απέναντι στον καρκίνο πρέπει να σηματοδοτεί μια πραγματικά νέα αρχή. Χωρίς το παρελθόν να γίνεται εμπόδιο στο μέλλον. Χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς».

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