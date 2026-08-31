Το «Σόι σου» είχε την Παρασκευή (28/8) την υψηλότερη τηλεθέαση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σταθερά το «Σόι σου» αποτελεί τρείς στις 10 επιλογές των τηλεθεατών κάθε ημέρα και την Παρασκευή δεν μπορούσε να αποτελέσει την εξαίρεση.

Το πιο βραδινό από τα δύο επεισόδια του prime time ήταν εκείνο που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα και ήταν το κορυφαίο και με απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Δεύτερη επιλογή αποτέλεσε το «Live news» και τρίτο το επίσης σε επανάληψη επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά σ αγαπώ».

Σε γενικές γραμμές οι τηλεθεατές «κινήθηκαν» μεταξύ Alpha και Mega. Ωστόσο ξεχώρισε και το «Ποίος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Specuial edition» με το οποίο εκπροσωπήθηκε στην 10αδα με τα δημοφιλέστερα της ημέρας ο ΑΝΤ1.

Διαβάστε επίσης

«Κοινωνία Ώρα MEGA»: Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνης Χασαπόπουλος έκαναν πρεμιέρα ως «σούπερ ήρωες» (Video)

Γιώργος Γρηγοριάδης σε Μίνα Καραμήτρου: «Εγώ δεν θα σου έλεγα ποτέ τέτοιο πράγμα στον αέρα» (Video)

Τέλος η συνεργασία του Θοδωρή Κολυδά με το Star