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31.08.2026 19:15

Το «Σόι σου» είχε την Παρασκευή (28/8) την υψηλότερη τηλεθέαση

31.08.2026 19:15
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Σταθερά το «Σόι σου» αποτελεί τρείς στις 10 επιλογές των τηλεθεατών κάθε ημέρα και την Παρασκευή δεν μπορούσε να αποτελέσει την εξαίρεση.

Το πιο βραδινό από τα δύο επεισόδια του prime time ήταν εκείνο που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα και ήταν το κορυφαίο και με απόσταση από τον ανταγωνισμό.

Δεύτερη επιλογή αποτέλεσε το «Live news» και τρίτο το επίσης σε επανάληψη επεισόδιο της σειράς «Μπαμπά σ αγαπώ».

Σε γενικές γραμμές οι τηλεθεατές «κινήθηκαν» μεταξύ Alpha και Mega. Ωστόσο ξεχώρισε και το «Ποίος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος- Specuial edition» με το οποίο εκπροσωπήθηκε στην 10αδα με τα δημοφιλέστερα της ημέρας ο ΑΝΤ1.

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