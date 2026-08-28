Τέλος η συνεργασία του Θοδωρή Κολυδά με το Star

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Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς ολοκλήρωσε την συνεργασία του με τον τηλεοπτικό σταθμό Star ,ενημέρωσε χθες βράδυ, με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο ίδιος.

Ο καταξιωμένος μετεωρολόγος έδινε τις γνώσεις του και τις προβλέψεις για τις κλιματολογικές συνθήκες και τα καιρικά φαινόμενά από το δελτίο καιρού του Star από τις αρχές του 2019.

«Ευχαριστώ το STAR και όλους τους ανθρώπους του για την εμπιστοσύνη και την πολύχρονη συνεργασία μας η οποία ολοκληρώνεται στα τέλη Αυγούστου, κλείνοντας έναν σημαντικό κύκλο. Από την πλευρά μου, συνεχίζω την πορεία που έχω χαράξει όλα αυτά τα χρόνια, με σταθερό προσανατολισμό στην έγκυρη ενημέρωση και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες, καθώς και στις συνεργασίες μου με την ακαδημαϊκή κοινότητα» αναφέρει στην ανάρτηση του ο μαθηματικός-μετεωρολόγος ο οποίος προσφάτως και επι μια εξαετία διετέλεσε διευθυντής του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου της ΕΜΥ.

Η ανακοίνωση για την ολοκλήρωση (ή διακοπή;) της συνεργασίας τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή δημιουργεί «χώρο» για ερωτηματικά.

Πριν από τέσσερις ημέρες είχε προκληθεί… μετεωρολογικό επεισόδιο στα σόσιαλ μίντια. Αφορμή ένα σχόλιο- ανάρτηση στο Facebook του Θοδωρή Κολυδά, για το γεγονός ότι ο διαχειριστής της μετεωρολογικής ιστοσελίδας Forecast Weather, Γιάννης Σταματάκης, εμφανίστηκε στο δελτίο ειδήσεων του Star ως μετεωρολόγος.

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