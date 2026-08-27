Limit up τηλεθέασης στο Mega λόγω ΑΕΚ την Τετάρτη (26/8)

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Η απευθείας μετάδοση του ματς ΑΕΚ-Λέφσκι Σόφιας, στη διάρκεια της οποίας η ελληνική ομάδα «κλείδωσε» την επιστροφή της στο Champions League, ήταν εκείνη που κατά κύριο λόγο έδωσε το προβάδισμα στο Mega στη χθεσινή κούρσα τηλεθέασης των τηλεοπτικών σταθμών.

Ο Alpha έδειξε σύμφωνα με τις δυναμομετρήσεις της Nielsen σταθερότητα, με το μερίδιό του ίδιο με αυτό της προηγούμενης ημέρας. Δεν συνέβη το ίδιο με τον προχθεσινό «συγκάτοικό» του, τον ΣΚΑΪ, ο οποίος την Τετάρτη είχε το τρίτο σε μέγεθος μερίδιο τηλεθεατών μεταξύ των 10 σταθμών εθνικής εμβέλειας.

Αυξητικές τάσεις επικράτησαν σε Star, Open και ANT1. Πτωτικές τάσεις κυριάρχησαν και στα τέσσερα κρατικά κανάλια.

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