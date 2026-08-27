Κέιτ Γουίνσλετ και Μάξιν Πικ θα κάνουν τις αδελφές σε μίνι σειρά του Netflix

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Οι δύο Αγγλίδες ηθοποιοί πρωταγωνιστούν στην μικρού κύκλου επεισοδίων σειρά «The Unhearted» το σενάριο της οποίας υπογράφει ο συνδημιουργός του περσινού τηλεοπτικού φαινομένου «Adolescence», Τζακ Θορν και θα σκηνοθετήσει η Μούνια Άκλ.

Γουίνσλετ και Πάικ υποδύονται δύο αδελφές οι οποίες το σκάνε έπειτα από μια πράξη εκδίκησης που δεν εξελίχθηκε όπως ήθελαν. Με το ανθρωποκυνηγητό στην έναρξη του στους τηλεθεατές «γεννάται» η απορία τι ώθησε τις δύο γυναίκες σε αυτή την απερίσκεπτη πράξη αν στις προθέσεις τους ήταν να τη γλιτώσουν.

Τα γυρίσματα των σκηνών για τα μόλις πέντε επεισόδια της σειράς θα αρχίσουν κάποια στιγμή εντός του 2027, με το Netflix να μην ανακοινώνει περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν.

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