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27.08.2026 13:06

Η Τουρκία απειλεί για τις υποδομές για drone στη Ρόδο – Θετικά είδε η Άγκυρα την μεταφορά των Patriot στην Κρήτη

27.08.2026 13:06
patriot

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Νέες αντιδράσεις για τις εξελίξεις στο Αιγαίο από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, το οποίο επιτέθηκε στην Αθήνα για την πιθανότητα υποδομής για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV/İHA) στη Ρόδο.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του υπουργείου, ο αντιναύαρχος Ζεκί Ακτούρτ, χαρακτήρισε «θετικό βήμα» από την Αθήνα το γεγονός ότι οι Patriot μεταφέρθηκαν από την Κάρπαθο στη Κρήτη.

Η Άγκυρα επανέλαβε τη γνωστή θέση της ότι τα νησιά που υπάγονται σε καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης δεν μπορούν να στρατιωτικοποιούνται κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών. Ειδικά για τη Ρόδο, το τουρκικό υπουργείο υποστήριξε ότι ενδεχόμενη εγκατάσταση βάσης UAV θα συνιστούσε παραβίαση του συγκεκριμένου καθεστώτος και θα επηρέαζε αρνητικά την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο. 

«Το αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς της Ρόδου ρυθμίζεται με σαφή και δεσμευτικό τρόπο από διεθνείς συνθήκες. Κάθε προσπάθεια που θα παραβίαζε αυτό το καθεστώς είναι ασυμβίβαστη με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σαφές ότι ένα ενδεχόμενο βήμα για την εγκατάσταση βάσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV) στη Ρόδο θα συνιστούσε παραβίαση του αποστρατιωτικοποιημένου καθεστώτος του νησιού, ενώ παράλληλα θα έβλαπτε την ειρήνη και τη σταθερότητα στο Αιγαίο, καθώς και τις σχέσεις καλής γειτονίας. Η Τουρκία θα συνεχίσει να προστατεύει αποφασιστικά τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της που απορρέουν από τις διεθνείς συνθήκες και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση» ανέφερε για το θέμα της Ρόδου

Οσον αφορά την μεταφορά των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη, σχολίασε: «το νομικό καθεστώς των νησιών που βρίσκονται υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς ρυθμίζεται σαφώς από τις Συνθήκες Ειρήνης της Λωζάννης του 1923 και του Παρισιού του 1947.

Δηλώνουμε σε κάθε ευκαιρία ότι η στρατιωτικοποίηση από την Ελλάδα των εν λόγω νησιών κατά παράβαση των συνθηκών είναι παράνομη και ότι η πρακτική αυτή πρέπει να εγκαταλειφθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε την απόφαση μεταφοράς των συστημάτων αεράμυνας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως ένα θετικό βήμα προς την ανατροπή της υφιστάμενης λανθασμένης πρακτικής. Ως Τουρκία, θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε κάθε εποικοδομητικό βήμα που συμβάλλει στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας και είναι σύμφωνο με το διεθνές δίκαιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις συνθήκες».

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ΠΕΜΠΤΗ 27.08.2026 15:17
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