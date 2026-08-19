Θωρακίζει τη Σούδα το ΥΠΕΘΑ: Εξετάζει σχέδιο να μετακινηθούν οι Patriot από την Κάρπαθο – Παραμένουν τα F- 16 και η φρεγάτα στην Κύπρο υπό τον φόβο ιρανικών πληγμάτων

Takeaways by to pontiki AI Το ΓΕΕΘΑ και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας παρακολουθούν με προσοχή δημοσιεύματα που αναφέρουν πιθανές ιρανικές επιθέσεις κατά αμερικανικών στόχων στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου και της Βουλγαρίας.

Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν μαχητικά αεροσκάφη F-16 και φρεγάτα στην Κύπρο για την ενίσχυση της αεράμυνας, ενώ εξετάζουν τη μεταφορά συστοιχιών Patriot στη Σούδα για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, η Αθήνα εξετάζει το ενδεχόμενο παροχής αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Το Ιράν φέρεται να εξετάζει την επέκταση της σύγκρουσης εκτός Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης και της πιθανότητας πλήγματος σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ.

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Σε επαγρύπνηση βρίσκεται το ΓΕΕΘΑ και το υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την πιθανότητα ιρανικών χτυπημάτων σε ευρωπαϊκό έδαφος, μετά και το δημοσίευμα των Financial Times , που ανέφερε το ενδεχόμενο το Ιράν να εξετάζει πλήγματα σε αμερικανικούς στόχους στην Ευρώπη, σε περίπτωση περαιτέρω κλιμάκωσης των πολεμικών επιχειρήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα σε αυτούς τόσο την Κύπρο, όσο και τη Βουλγαρία.

Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανάμεσα στα σενάρια εξετάζει και την πιθανότητα μεταφοράς στη Σούδα, εφόσον κριθεί αναγκαίο, τις πυροβολαρχίας PATRIOT που τώρα βρίσκεται στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με τους FT, το Ιραν εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή καθώς αυξάνεται η ανησυχία ότι μια νέα στρατιωτική σύγκρουση με τις ΗΠΑ είναι θέμα χρόνου.

Οι ίδιες πηγές, που επικαλείται η βρετανική οικονομική εφημερίδα, αναφέρουν ότι η Τεχεράνη έχει εξετάσει παράλληλα το ενδεχόμενο πλήγματος σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει νέα κλιμάκωση.

Σύμφωνα με πηγές, στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξετάζεται και το ενδεχόμενο ελληνικής συνδρομής προς τη Βουλγαρία για την ενίσχυση της αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής προστασίας της, με τη διάθεση συστήματος PATRIOT εφόσον υπάρξει σχετικό αίτημα και εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας.

Η Σούδα αποτελεί στρατηγικής σημασίας κόμβο τόσο για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις όσο και για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ. Στην περιοχή βρίσκονται σημαντικές ναυτικές και αεροπορικές υποδομές, ενώ η βάση χρησιμοποιείται διαρκώς για την υποστήριξη συμμαχικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Παραμένουν τα ελληνικά F-16 και η φρεγάτα Νικηφόρος Φωκάς στην Πάφο

Κατά τις ίδιες πηγές, επισημαίνεται, ότι για την ασφάλεια της Κύπρου, παραμένουν στην περιοχή τέσσερα μαχητικά αεροσκάφη F16 της Πολεμικής Αεροπορίας και η φρεγάτα του πολεμικού Ναυτικού..

Υπενθυμίζεται ότι τα ελληνικά F-16 εξακολουθούν να παραμένουν στην αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, ενισχύοντας την αεράμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος βρίσκεται πολύ κοντά στη ζώνη της κρίσης.

Η παρουσία των ελληνικών μαχητικών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη επιχειρησιακή σημασία υπό το φως των νέων δεδομένων, καθώς προσφέρει δυνατότητα άμεσης αντίδρασης και ενίσχυσης της αεροπορικής επιτήρησης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στο τραπέζι νέα συνδρομή προς τη Βουλγαρία

Την ίδια ώρα, η Αθήνα εμφανίζεται έτοιμη να εξετάσει ενδεχόμενο νέο αίτημα της Βουλγαρίας για αντιαεροπορική και αντιβαλλιστική συνδρομή, εφόσον αυτό υποβληθεί.

Υπάρχει άλλωστε το προηγούμενο της ανάπτυξης ελληνικού συστήματος Patriot στην περιοχή του Διδυμοτείχου, ώστε να μπορεί να συνδράμει στην προστασία και του βουλγαρικού εναέριου χώρου απέναντι σε πιθανή βαλλιστική απειλή. Εφόσον η Σόφια ζητήσει εκ νέου ελληνική συνδρομή, το αίτημα θα εξεταστεί με βάση τα δεδομένα που θα επικρατούν και πρωτίστως τις επιχειρησιακές ανάγκες των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Τι ανέφεραν οι FT στο δημοσίευμά τους

Διεύρυνση της σύγκρουσης με τις ΗΠΑ, μεταφέροντάς την σε ευρωπαϊκό έδαφος εξετάζει η Τεχεράνη, σύμφωνα με τους Financial Times, οι οποίοι επικαλούνται πηγές κοντά στο ιρανικό καθεστώς, αν η Ουάσιγκτον ξεκινήσει περαιτέρω κλιμάκωση.

Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, πιθανοί στόχοι περιλαμβάνουν αμερικανικές βάσεις στη Βουλγαρία και την Κύπρο. Οι αξιωματούχοι που αναφέρθηκαν ανέφεραν επίσης την επιλογή να χτυπήσουν υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση που ενταθεί ο πόλεμος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ιρανικές δυνάμεις έχουν αξιολογήσει πιθανές επιθέσεις σε αμερικανικά στρατιωτικά μέσα στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου και της Βουλγαρίας. Η Σόφια εξουσιοδότησε πρόσφατα τα αμερικανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού να επιχειρούν από την αεροπορική βάση Bezmer, αυξάνοντας ενδεχομένως τη στρατηγική σημασία της εγκατάστασης για την Ουάσιγκτον.

Η Κύπρος έχει επίσης εξεταστεί ως πιθανός στόχος σε περίπτωση περαιτέρω στρατιωτικής δράσης των ΗΠΑ, δήλωσε στους FT ένα άτομο που γνωρίζει τις συζητήσεις της Τεχεράνης. Το νησί φιλοξενεί βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, μία από τις οποίες έγινε στόχος drone νωρίτερα φέτος.

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