Το υπουργείο Άμυνας εξετάζει το ενδεχόμενο να μεταφέρει τους Patriot από την Κάρπαθο στη Κρήτη μετά τις απειλές του Ιράν για χτυπήματα επί ευρωπαϊκού εδάφους

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Οι πληροφορίες για τυχόν απειλητικές κινήσεις του Ιράν κατά βάσεων σε Κύπρο και Βουλγαρία, έχουν κινητοποιήσει το ΓΕΕΘΑ.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο, το Πεντάγωνο βρίσκεται σε «διαρκή επαγρύπνηση» και μετά το δημοσίευμα των Financial Times επεξεργάζονται σχεδιασμούς ώστε να είναι σε ετοιμότητα σε περίπτωση που όντως η Τεχεράνη επιχειρήσει να πλήξει αμερικανούς στόχους εντός της Ευρώπης.

Ηδη εξάλλου, όσον αφορά την Κύπρο, στο νησί βρίσκονται δυνάμεις της Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί εκεί ήδη από την περίοδο των ιρανικών επιθέσεων στο Ακρωτήρι, ενώ αν ζητηθεί από την Βουλγαρία, δεν θα πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μεταφερθούν συστοιχίες patriot στον Έβρο.

Επίσης, στο πλαίσιο φύλαξης της Σούδας, εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς της πυροβολαρχίας Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τους FT, το Ιραν εξετάζει το ενδεχόμενο να επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή καθώς αυξάνεται η ανησυχία ότι μια νέα στρατιωτική σύγκρουση με τις ΗΠΑ είναι θέμα χρόνου.

Οι ίδιες πηγές, που επικαλείται η βρετανική οικονομική εφημερίδα, αναφέρουν ότι η Τεχεράνη έχει εξετάσει παράλληλα το ενδεχόμενο πλήγματος σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει νέα κλιμάκωση.

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