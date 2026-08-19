FT: Το Ιράν απειλεί να χτυπήσει βάσεις σε Κύπρο και Βουλγαρία αν ο Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο

Takeaways by to pontiki AI Το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο επέκτασης μιας πιθανής στρατιωτικής σύγκρουσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες πέρα από τα όρια της Μέσης Ανατολής.

Η Τεχεράνη φέρεται να προγραμματίζει επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στη νοτιοανατολική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων βάσεων στην Κύπρο και τη Βουλγαρία.

Παράλληλα, το ιρανικό καθεστώς αξιολογεί την πιθανότητα πρόκλησης ζημιών σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ σε περίπτωση κλιμάκωσης.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι, παρά τους περιορισμούς στην ακρίβεια των ιρανικών πυραύλων, η απειλή κατά δυτικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων παραμένει υπαρκτή και σοβαρή.

Η ενίσχυση των σκληροπυρηνικών φωνών στο εσωτερικό του Ιράν σηματοδοτεί μια πιο επιθετική στάση απέναντι στην Ουάσιγκτον εν μέσω παγωμένων διπλωματικών προσπαθειών.

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Το ενδεχόμενο να επεκτείνει τον πόλεμο πέρα από τη Μέση Ανατολή εξετάζει το Ιράν, σύμφωνα με δύο πηγές προσκείμενες στο ιρανικό καθεστώς, καθώς αυξάνεται η ανησυχία ότι μια νέα στρατιωτική σύγκρουση με τις ΗΠΑ είναι θέμα χρόνου.

Στο τραπέζι, όπως αποκαλύπτουν οι FT, φέρεται να βρίσκεται ακόμη και η επίθεση σε αμερικανικούς στρατιωτικούς στόχους στη νοτιοανατολική Ευρώπη με πρώτη και καλύτερη την Κύπρο στην οποία, όπως είναι γνωστό λειτουργεί η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι.

Στο στόχαστρο της Τεχεράνης είναι και αμερικάνικες βάσεις στη Βουλγαρία, ενώ δεν γίνεται καμία αναφορά – στο δημοσίευμα – για την αμερικάνικη βάση της Σούδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, που επικαλείται η βρετανική οικονομική εφημερίδα, η Τεχεράνη έχει εξετάσει παράλληλα το ενδεχόμενο πλήγματος σε υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών στα Στενά του Ορμούζ, εφόσον υπάρξει νέα κλιμάκωση.

Η απειλή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διπλωματικές προσπάθειες για την επαναλειτουργία των Στενών έχουν ουσιαστικά παγώσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν υπάρχουν συνομιλίες με την Τεχεράνη, ενώ στο Ιράν ενισχύονται οι σκληροπυρηνικές φωνές.

Το ιρανικό καθεστώς έχει προειδοποιήσει ότι σε περίπτωση αμερικανικής επίθεσης θα μπορούσε να ξεπεράσει τα παραδοσιακά όρια της ιρανικής απάντησης στη Μέση Ανατολή.

«Χωρίς όρια» θα είναι η αντίδραση, σύμφωνα με μία από τις πηγές που έχουν γνώση των σχεδιασμών της Τεχεράνης, εφόσον οι ΗΠΑ «το τραβήξουν πολύ».

Η απειλή δεν περιορίζεται σε θεωρητικά επίπεδα. Το Ιράν έχει ήδη δείξει ότι διαθέτει πυραυλικά συστήματα με εμβέλεια άνω των 2.000 χιλιομέτρων, ενώ έχει επιχειρήσει στο παρελθόν να πλήξει απομακρυσμένους στόχους, μεταξύ άλλων την αμερικανο-βρετανική στρατιωτική βάση στο νησί Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό.

Υπαρκτή η απειλή για την Ευρώπη

Αναλυτές εκτιμούν ότι η δυνατότητα του Ιράν να προκαλέσει σοβαρές καταστροφές στην Ευρώπη παραμένει περιορισμένη λόγω της ακρίβειας και του ωφέλιμου φορτίου των πυραύλων του.

Ωστόσο, η απειλή θεωρείται πραγματική, ιδιαίτερα απέναντι σε αμερικανικές ή βρετανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Παράλληλα, ειδικοί εκτιμούν ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να προτιμήσει τη δράση μέσω συμμάχων και οργανώσεων-αντιπροσώπων στη Μέση Ανατολή.

Στο εσωτερικό του Ιράν, πάντως, η στροφή προς τους σκληροπυρηνικούς ενισχύεται.

Ο ανώτατος ηγέτης, Μοτζτάμπά Χαμενεΐ, τοποθέτησε σε κορυφαία θέση ασφαλείας τον πρώην διοικητή των Φρουρών της Επανάστασης Μοχσέν Ρεζάι, εξέλιξη που ερμηνεύεται ως μήνυμα προς την Ουάσιγκτον.

Το μήνυμα του Ιράν είναι πλέον σαφές: μια νέα αμερικανική επίθεση θα μπορούσε να μετατρέψει έναν περιφερειακό πόλεμο σε σύγκρουση με συνέπειες πολύ πέρα από τη Μέση Ανατολή – και να φέρει την Ευρώπη στο επίκεντρο.

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