Πυρκαγιά σε ιστιοφόρο στη βόρεια Εύβοια – Πρόλαβαν και εγκατέλειψαν οι επιβαίνοντες

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Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο επιβαίνοντες ιστιοφόρου σκάφους, στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά στη θαλάσσια περιοχή των Ελληνικών, στη βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να εξέλθουν στην ξηρά με τη χρήση βοηθητικού σκάφους και με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν τρία πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα αλιευτικό, ένα ιδιωτικό σκάφος, καθώς και παραπλέον φορτηγό πλοίο.

Στην περιοχή έπνεαν βόρειοι άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

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