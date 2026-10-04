«Εγώ καταστράφηκα, διέλυσαν όλα»: Απόγνωση μετά την επέλαση της κακοκαιρίας στην Κρήτη – Εφιαλτικές εικόνες

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Συνεχίζεται για τέταρτη ημέρα η επέλαση της κακοκαιρίας στην Κρήτη, με την Ιεράπετρα να δοκιμάζεται για ακόμη μια φορά μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του περασμένου καλοκαιριού.

Πλημμύρες, κατολισθήσεις, ανυπολόγιστες ζημιές σε καλλιέργειες και κατοικίες, μεγάλα προβλήματα στο οδικό δίκτυο αποτυπώνουν τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας. Οι άνθρωποι βρίσκονται σε απόγνωση.

«Εγώ καταστράφηκα, διέλυσαν όλα», λέει χαρακτηριστικά ιδιοκτήτης σπιτιού στα Ζωνιανά που είδε για τρίτη φορά μέσα σε τρεις μέρες τα ορμητικά νερά να εισβάλουν στο σπίτι του.

Κρανίου τόπος τα Ζωνιανά

Στο χωριό του δήμου Μηλοποτάμου, τεράστιες ποσότητες νερού κατέβηκαν με ορμή μετατρέποντας δρόμους σε χειμάρρους, ενώ λάσπη και φερτά υλικά προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε περιουσίες και υποδομές.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα της περιοχής εντοπίστηκε στον ποταμό, τα τοιχώματα του οποίου έχουν διαρραγεί σε πολλά σημεία, αναγκάζοντας τους κατοίκους από το μεσημέρι του Σαββάτου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι ζητήθηκε η συνδρομή του στρατού για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση και να προστεθούν περισσότερα μηχανήματα.

Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική από την έναρξη της κακοκαιρίας

Από την έναρξη της κακοκαιρίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε συνολικά 485 κλήσεις από την έναρξη των ισχυρών βροχοπτώσεων, στην Περιφέρεια Κρήτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, από την 01 Οκτωβρίου 2026 έως και σήμερα το μεσημέρι έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες σε 204 περιπτώσεις.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 96 αντλήσεις υδάτων, 101 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 7 κοπές δέντρων.

Οι τελευταίες απομκρύνσεις έγιναν νωρίτερα στην Ιεράπετρα από καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης και ξενοδοχεία στις περιοχές Φερμά και Κουτσουνάρι Ιεράπετρας, λόγω συσσώρευσης υδάτων. Και οι 47 άνθρωποι είναι καλά στην υγεία τους.

«Έχουμε και νέες καθιζήσεις»

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου, Γιάννη Ανδρουλάκη, οι συνθήκες είναι δύσκολες, καθώς μέχρι και πριν λίγη ώρα, στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας έβρεχε και πάλι καταρρακτωδώς , με αποτέλεσμα να υπάρξουν και νέες καθιζήσεις στο οδικό δίκτυο.

«Αν και τα μηχανήματα δεν έχουν σταματήσει ούτε λεπτό, το ότι συνεχίζονται οι βροχοπτώσεις επιδεινώνει το πρόβλημα, αφού έχουμε και νέες καθιζήσεις. Ευχόμαστε να κοπάσει το φαινόμενο για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στις εργασίες που πρέπει.

Αυτή την ώρα μηχανήματα επιχειρούν στο δρόμο Φέρμα-Καθαράδες, ωστόσο όσο βρέχει, τα προβλήματα με κατολισθήσεις ή και τις καθιζήσεις επαναλαμβάνονται» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος επανέλαβε πως οι κάτοικοι θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι προσεχτικοί στις μετακινήσεις τους και να κάνουν μόνο τις απαραίτητες.

Στο Οροπέδιο Λασιθίου οι παραγωγοί βρίσκονται αντιμέτωποι με την απόλυτη καταστροφή που, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεπερνά το 80% σε πατάτες και κηπευτικά.

Η έκκληση του Δήμου Ιεράπετρας

Παράλληλα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε ο δήμος Ιεράπετρας αναφέρει: «Ο Δήμος Ιεράπετρας ενημερώνει ότι υπάρχει έντονη βροχόπτωση και χαλαζόπτωση ανατολικά της Ιεράπετρας. Ο δρόμος από τα Φέρμα και μετά είναι μη προσβάσιμος, έχει μετατραπεί σε ποτάμι και είναι συνεχείς οι καταπτώσεις και βραχοπτώσεις καθ’ όλο το μήκος. Υπάρχει πλήρης αποκλεισμός του τμήματος της επαρχιακής οδού από το ξενοδοχείο KAKKOS BAY και προς Σητεία και από τους φωτεινούς σηματοδότες (φανάρια) του Κουτσουρά και προς Ιεράπετρα. Κάνουμε έκκληση σε όλους τους πολίτες να μην κυκλοφορούν στην περιοχή και να παραμένουν σε ασφαλές μέρος».

Αποκλεισμένα τα Φέρμα

Από τα Φέρμα και την Αγία Φωτιά μέχρι τα Αχλιά, τον Κουτσουρά και τον Μακρύ Γιαλό, οι εικόνες είναι αποκαρδιωτικές. Κατοικίες πλημμύρισαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε χειμάρρους και λάσπες μαζί με πέτρες και άλλα φερτά υλικά κάλυψαν πολλά σημεία.

«Έβρεχε επί 10 ώρες καταρρακτωδώς από το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι τις δύο τα μεσάνυχτα, όταν το βουνό κατέβηκε μέσα στον οικισμό», περιγράφουν κάτοικοι του οικισμού Φέρμα.

Τόνοι από μπάζα κατέβηκαν και κατέκλεισαν το κέντρο του χωριού, ενώ εκείνη την ώρα τουρίστες οδηγοί κινούνταν από και προς ξενοδοχεία, με αποτέλεσμα 23 άνθρωποι -18 Έλληνες και 5 τουρίστες- να εγκλωβιστούν στα αυτοκίνητα που «βούλιαξαν» μέσα στις λάσπες και στα φερτά υλικά.

Χρειάστηκε η επέμβαση βαρέων οχημάτων της Πυροσβεστικής για να μεταφερθούν οι άνθρωποι σε ασφαλή σημεία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σε ισχύ τίθενται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα η διακοπή κυκλοφορίας στην επαρχιακή Οδό Ιεράπετρας – Σητείας από το 11o χιλιόμετρο (Φέρμα) έως 22ο χιλιόμετρο (Κουτσουράς) και στην κυκλοφορία με προσοχή στην τοπική κοινότητα Γαλήνης Δήμου Ιεράπετρας και στην τοπική κοινότητα Λιθινών Δημου Σητείας.

Ο δρόμος από τα Φέρμα και ανατολικά δεν είναι προσβάσιμος, καθώς ένα μέρος έχει μετατραπεί σε ορμητικό ποτάμι.

«Πνίγηκε» στη λάσπη ο Μυλοπόταμος

Ανυπολόγιστη είναι η καταστροφή και σε άλλες περιοχές του νησιού.

Στον Μυλοπόταμο, αυτοκίνητα κόλλησαν στη λάσπη, ενώ δεκάδες ήταν οι άνθρωποι που εγκλωβίστηκαν σε σπίτια και αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με απόφαση του Δήμου Μυλοποτάμου, τη Δευτέρα και την Τρίτη κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα, σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Μυλοποτάμου Γεωργίου Κλάδου.

Η απόφαση ελήφθη λόγω των δυσχερειών πρόσβασης και των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στα δίκτυα υδροδότησης, ως αποτέλεσμα των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή».

Αντίθετα, κανονικά θα λειτουργήσουν τη Δευτέρα και την Τρίτη τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Χωριά χωρίς νερό

Η υδροδότηση στα περισσότερα χωριά του δήμου Μυλοποτάμου έχει διακοπεί από χθές και ο δήμος μοιράζει εμφιαλωμένα νερά στα νοικοκυριά προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των ανθρώπων, ενώ η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης κάνει, όπως τόνισε μιλώντας στο goodnet.gr ο δήμαρχος Γιωργος Κλάδος, υπεράνθρωπες προσπάθειες για να αποκατασταθούν τα προβλήματα.

Οι ζημιές σχετίζονται με την κατάρρευση τμήματος του δρόμου στην περιοχή της Μονής Δισκουρίου.

22.000 κεραυνοί μέσα σε μία ημέρα

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η κεραυνική δραστηριότητα στην Κρήτη, καθώς μόνο το Σάββατο καταγράφηκαν περίπου 22.000 κεραυνοί, με το μεγαλύτερο μέρος τους να εντοπίζεται πάνω από το νησί και στα νότια Δωδεκάνησα.

Εντυπωσιακό δεν είναι μόνο το πλήθος των κεραυνών, αλλά και η ιδιαίτερα μεγάλη συγκέντρωσή τους στην περιοχή της Κρήτης, με σχεδόν ολόκληρο το νησί να εμφανίζεται καλυμμένο στον χάρτη της κεραυνικής δραστηριότητας.

Εγκλωβισμένοι στο Φαράγγι της Σαμαριάς οι 8 εργαζόμενοι

Οι οκτώ εργαζόμενοι παραμένουν εγκλωβισμένοι από τις 29 Σεπτεμβρίου στο Φαράγγι της Σαμαριάς, όπου έχουν πέσει 18 τόνοι νερού.

Ο ορμητικός χείμαρρος έχει καλύψει το μονοπάτι που διασχίζουν οι τουρίστες, με αποτέλεσμα να έχει δοθεί οδηγία οι εγκλωβισμένοι να παραμείνουν σε ασφαλές σημείο, καθώς λόγω των δυσμενών συνθηκών, καθίσταται αδύνατη αυτή τη στιγμή η ασφαλής μετακίνησή τους.

Πρόκειται για έξι εργαζόμενους του ΟΦΥΠΕΚΑ και δύο δασοφύλακες.

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