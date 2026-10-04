Κακοκαιρία στην Κρήτη: Κλειστά σχολεία στον Δήμο Μυλοποτάμου τη Δευτέρα και την Τρίτη

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Κλειστά θα παραμείνουν τη Δευτέρα και την Τρίτη τα σχολεία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και των παιδικών σταθμών της Δημοτικής Ενότητας Κουλούκωνα σύμφωνα με απόφαση του Δημάρχου Μυλοποτάμου, Γιώργου Κλάδου.

Η απόφαση λαμβάνεται λόγω των δυσχερειών πρόσβασης και των προβλημάτων στα δίκτυα υδροδότησης, ως συνέπεια των έντονων καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή.

Προτεραιότητα αποτελεί η ασφαλής μετακίνηση και παραμονή των παιδιών, των εκπαιδευτικών και του προσωπικού στις δομές, καθώς και η διασφάλιση των απαραίτητων συνθηκών υγιεινής.

Τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι παιδικοί σταθμοί της Δημοτικής Ενότητας Γεροποτάμου θα λειτουργήσουν κανονικά.

Οι γονείς και οι κηδεμόνες παρακαλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του Δήμου Μυλοποτάμου για κάθε νεότερη ενημέρωση.

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