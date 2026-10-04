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04.10.2026 14:36

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς: Απέκλεισαν συμβολικά τη Λεωφόρο Νίκης

04.10.2026 14:36
kinitopoiisi

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Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αλιείς που βρίσκονται με τα σκάφη τους στην Παλαιά Παραλία Θεσσαλονίκης από την περασμένη Πέμπτη.

Σήμερα το μεσημέρι, προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Λεωφόρου Νίκης για περίπου 20 λεπτά, στο ύψος της Πλατείας Αριστοτέλους. 

Δεκάδες αλιευτικά σκάφη έριξαν άγκυρα στον Θερμαϊκό, ενώ έφτασαν στην πόλη πούλμαν με αλιείς από την Καβάλα και την Αλεξανδρούπολη.

Όπως αναφέρουν οι αλιείς, βασικό τους αίτημα είναι το φθηνότερο πετρέλαιο καθώς το κόστος έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. «Έχουμε πτωχεύσει», είναι το μήνυμα που στέλνουν προς πάσα κατεύθυνση, ζητώντας επιδότηση για το ναυτιλιακό πετρέλαιο άμεσα, καθώς -όπως λένε- δεν βγαίνουν.

Παράλληλα θέτουν ζητήματα που αφορούν τις ζημιές στα δίχτυα από δελφίνια και τα προβλήματα που προκαλεί η παρουσία φυτοπλαγκτόν.

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