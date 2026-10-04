Σπέτσες: Έτοιμο να γυρίσει στη θάλασσα το ορφανό φωκάκι – Η περιπέτεια του Αλέξη (Photos)

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Με ανανεωμένο τρίχωμα και έχοντας πλέον πάρει τα απαραίτητα κιλά, ο μικρός Αλέξης συνεχίζει την προσπάθεια αποκατάστασής του στο Κέντρο Περίθαλψης της MOm και «ονειρεύεται» τη στιγμή που θα επιστρέψει στην αγαπημένη του θάλασσα και θα συναντήσει ξανά άλλες φώκιες.

Η MOm, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, έδωσε στη δημοσιότητα νέα ενημέρωση για την πορεία της νεαρής αρσενικής φώκιας, το οποίο φιλοξενείται στο Κέντρο Περίθαλψης από τον Αύγουστο.

Ο Αλέξης έχει ήδη ξεκινήσει την αλλαγή του τριχώματός του, ενώ η αύξηση του βάρους του αποτελεί ένα ακόμη θετικό σημάδι για την πορεία της υγείας του. Στόχος είναι, όταν ολοκληρωθεί η περίθαλψή του και οι συνθήκες το επιτρέψουν, να επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον, στο Αιγαίο.

Η περιπέτεια του Αλέξη ξεκίνησε στις δυτικές ακτές των Σπετσών, όπου εντοπίστηκε να περιπλανιέται για τρεις συνεχόμενες ημέρες, χωρίς τη μητέρα του.

Το μικρό φωκάκι, που ήταν το πρώτο ορφανό νεογέννητο της χρονιάς που εντοπίστηκε από τη MOm, περιφερόταν από παραλία σε παραλία, ανάμεσα σε λουόμενους και επισκέπτες, αναζητώντας τη μητέρα του.

Οι Σπέτσες αποτελούν έναν ιδιαίτερα δημοφιλή τουριστικό προορισμό και κατά τους καλοκαιρινούς μήνες οι παραλίες του νησιού συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών. Μετά από τρεις ημέρες παρακολούθησης, οι άνθρωποι της MOm διαπίστωσαν ότι ήταν απαραίτητη η επέμβαση για τη διάσωσή του.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη συνδρομή του Λιμεναρχείου Σπετσών, τοπικής κτηνιάτρου και εθελοντών. Οι πρώτες εξετάσεις έδειξαν ότι ο Αλέξης ήταν λιποβαρής και αφυδατωμένος, χωρίς ωστόσο η γενικότερη κατάσταση της υγείας του να είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη.

Από την Παρασκευή 23 Αυγούστου ξεκίνησε η εντατική περίθαλψή του στο Κέντρο Περίθαλψης της MOm, με τους ανθρώπους της οργάνωσης να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας και της ανάπτυξής του.

Για τη διάσωση και τη φροντίδα του Αλέξη συνέβαλαν το Λιμεναρχείο Σπετσών, η κτηνίατρος Θάλεια Λαζαρίδη, η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φιλοζωικών Οργανώσεων Ειρήνη Μολφέση και η ομάδα SCFA Animal Clinic. Η μεταφορά του μικρού φωκάκιου στον Πειραιά έγινε με τη συνδρομή της Alpha Lines, ενώ το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο φιλοξενεί τις εγκαταστάσεις περίθαλψης της MOm.

Η εικόνα του Αλέξη σήμερα είναι αισιόδοξη και η πορεία του εξελίσσεται θετικά, με την αλλαγή του τριχώματος και την αύξηση του βάρους του να αποτελούν σημαντικά βήματα προς την επιστροφή του στη θάλασσα.

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