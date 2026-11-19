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Ο ψηλότερος ουρανοξύστης του Ριάντ, η έδρα του σαουδαραβικού κρατικού επενδυτικού ταμείου, χτυπήθηκε την Πέμπτη από έναν πύραυλο των Χούθι, στο τελευταίο πλήγμα στον πόλεμο της υποστηριζόμενης από το Ιράν ομάδας της Υεμένης με το βασίλειο.

Η επίθεση κατέστρεψε παράθυρα σε επτά έως οκτώ ορόφους του Πύργου PIF, λυγίζοντας τμήματα της μεταλλικής πρόσοψής του. Ήταν η δεύτερη φορά σε λιγότερο από δύο εβδομάδες που μια επίθεση των Χούθι προκάλεσε ζημιές σε ένα ορόσημο στην οικονομική περιοχή του Ριάντ, με το κτίριο του κρατικού πετρελαϊκού γίγαντα Aramco να δέχεται επίθεση στις 8 Νοεμβρίου.

Die Houthi-Bewegung hat mit einem direkten Treffer den Turm des Staatsfonds in Riad getroffen. https://t.co/RCxJMbYDCS — Ali Baba (@real_AlirezaZa) November 19, 2026

Οι είσοδοι στην Οικονομική Περιοχή Βασιλιά Αμπντουλάχ (KAFD) έκλεισαν και οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν, ενώ ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο. Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα.

Τρεις πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν ότι το κτίριο είχε χτυπηθεί από εισερχόμενο πύραυλο των Χούθι. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας που μάχεται τους Χούθι δήλωσε ότι «αντιμετωπίζει μια πυραυλική απειλή» που εξαπέλυσαν οι Χούθι προς το Ριάντ και ότι η αρχική του εκτίμηση έδειξε ότι είχαν πέσει συντρίμμια και είχαν αναφερθεί υλικές ζημιές.

Several floors of Riyadh’s PIF Tower damaged in a Houthi attack earlier today. Surrounding buildings also hit. No injuries. Saudi Civil Defense https://t.co/enKhVbq0tm November 19, 2026

Οι Χούθι εξαπολύουν πυρά εναντίον αεροδρομίων και πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τότε που

αναζωπυρώθηκε ο «παγωμένος» εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη τον Ιούλιο εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Στο έδαφος της Υεμένης, η οργάνωση έχει κατασχέσει εκτάσεις εδάφους από την κυβέρνηση που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, αναγκάζοντάς την να προβεί σε μεγάλη υποχώρηση το Σαββατοκύριακο.

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