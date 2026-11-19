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Σε μια σύνοδο κορυφής που επισκιάστηκε από τον πόλεμο, τις πυρηνικές εντάσεις και την οικονομική αβεβαιότητα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ένα απλούστερο μήνυμα για τον Βλαντιμίρ Πούτιν της Ρωσίας και τον Σι Τζινπίνγκ της Κίνας: Είμαστε φίλοι.

Ο Τραμπ έδειξε θέρμη στον Σι και τον Πούτιν την τελευταία ημέρα της φετινής συνάντησης των ηγετών της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού — επικαλούμενος τις προσωπικές σχέσεις, μοιράζοντας αγκαλιές και σε κάποιο σημείο βοηθώντας τον Σι να ανέβει σε μια κυλιόμενη σκάλα. Υπονόησε επίσης ότι η κοινή στοργή θα μπορούσε να βοηθήσει στην επίτευξη σημαντικών εξελίξεων σε ορισμένα από τα πιο δύσκολα προβλήματα του κόσμου.

Trump helping Xi onto the escalator is a top-level negotiation warm-up. https://t.co/jKGknJmu51 — Oddland66 🇺🇸 (@Oddland66) November 19, 2026

«Είσαι φίλος μου και έχουμε μια πολύ ιδιαίτερη σχέση», είπε ο Τραμπ πριν από μια συνάντηση με τον Σι, «και νομίζω ότι όσο εσύ κι εγώ είμαστε υπεύθυνοι για τα πράγματα, δεν θα έχουμε ποτέ πρόβλημα».

‘HE’S MY FRIEND’: President Trump calls Putin his friend while greeting him at the APEC summit in China. https://t.co/mQjdpzQI9Z — FOX & Friends (@foxandfriends) November 19, 2026

Λίγες ώρες νωρίτερα, τα λόγια του Τραμπ για τη σχέση του με τον Πούτιν κυριάρχησαν σε μεγάλο μέρος των δημόσιων δηλώσεών τους, οι οποίες διήρκεσαν λιγότερο από ένα λεπτό πριν από μια συνάντηση κεκλεισμένων των θυρών. «Έχουμε μια εξαιρετική σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε ο ένας τον άλλον εδώ και πολύ καιρό και νομίζω ότι πολλά υπέροχα πράγματα μπορούν να προκύψουν από αυτό ή τουλάχιστον να ξεκινήσουν».

Ο Τραμπ θεωρεί την προθυμία του να συνεργαστεί με αυταρχικούς ηγέτες, τους οποίους άλλες δυτικές κυβερνήσεις αποφεύγουν, ως αρετή, υποστηρίζοντας ότι οι προσωπικές σχέσεις είναι απαραίτητες για τη διαπραγμάτευση μαζί τους. Αλλά οι επικριτές του λένε ότι η προσέγγιση αυτή έχει θολώσει τα όρια μεταξύ διπλωματίας και σεβασμού, επιτρέποντας σε ηγέτες όπως ο Πούτιν και ο Σι να εκμεταλλεύονται την όρεξη του Τραμπ για λατρεία, ενώ συνεχίζουν να επιδιώκουν τα δικά τους στρατηγικά συμφέροντα.

Ο Σι «ανταπέδωσε στρατηγικά» τον σεβασμό που του έδειξε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον τον Σεπτέμβριο, δήλωσε ο Γουίλιαμ Γιανγκ, ανώτερος αναλυτής για τη βορειοανατολική Ασία στο International Crisis Group. «Αλλά πρέπει να διακρίνουμε την αμοιβαιότητα λόγω ανάγκης από την πραγματική εκτίμηση της προσωπικής σχέσης».

Ο Κινέζος ηγέτης υποδέχτηκε προσωπικά τον Τραμπ με μια αγκαλιά όταν προσγειώθηκε στη Σεντζέν, η πρώτη φορά που ο Σι έκανε μια τέτοια έξοδο από το αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια της θητείας του. Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης εκατοντάδες χορευτές που φώναζαν «θερμό καλωσόρισμα» και ένα στρατιωτικό αεροσκάφος έκανε υπερπτήση.

Αντιθέτως, την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ένας συνταξιούχος διπλωμάτης.

Η σύνοδος κορυφής προσέφερε ένα ζωντανό παράδειγμα της προτιμώμενης μορφής διπλωματίας του Τραμπ: προσωπική, θεατρική και βασισμένη στην υπόθεση ότι ακόμη και οι πιο αντιφατικοί ηγέτες του κόσμου μπορούν να κερδηθούν μέσω μιας σχέσης με τον Αμερικανό πρόεδρο. Το αν αυτή η θέρμη μεταφράζεται σε συγκεκριμένες παραχωρήσεις είναι ένα άλλο θέμα. Ο Πούτιν και ο Σι έχουν επανειλημμένα αποδείξει ότι είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν τις προτάσεις του Τραμπ χωρίς απαραίτητα να του δώσουν αυτό που θέλει.

Η συνάντηση σε αυτή τη μητρόπολη της νότιας Κίνας έρχεται σε αντίθεση με τον δικομματικό σκεπτικισμό που περιμένει τον Τραμπ πίσω στην Ουάσινγκτον.

Το σεξουαλικό σκάνδαλο κατασκοπείας που έχει πλήξει τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia,Τζένσεν Χουάνγκ, έχει εντείνει την πίεση στους Ρεπουμπλικάνους νομοθέτες να αυξήσουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές αμερικανικών τσιπ. Ορισμένοι υποστηρικτές της εξωτερικής πολιτικής των Ρεπουμπλικανών ανησυχούσαν ήδη ότι η κυβέρνηση ήταν πολύ χαλαρή απέναντι στην Κίνα. Οι Δημοκρατικοί έχουν επίσης δεσμευτεί να διερευνήσουν τυχόν δεσμούς μεταξύ του Τραμπ και της Ρωσίας, στο πλαίσιο των προεκλογικών τους υποσχέσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Οι Δημοκρατικοί υιοθέτησαν πιο έντονο τόνο πριν από τη σύνοδο κορυφής, προτρέποντας τον Τραμπ να αντιμετωπίσει τους γεωπολιτικούς αντιπάλους που έχει χαιρετήσει ως φίλους. Την Τετάρτη, ο ηγέτης της μειοψηφίας της Γερουσίας Τσακ Σούμερ (Δημοκρατικός από τη Νέα Υόρκη) δήλωσε ότι ο Πούτιν και ο Σι «παίζουν τον Ντόναλντ Τραμπ σαν ένα φτηνό βιολί».

«Ο Σι και ο Πούτιν γνωρίζουν ότι αν χαϊδέψουν τον εγωισμό του Τραμπ και τον αποσπάσουν την προσοχή με μεγαλοπρέπεια και τον κολακεύσουν λίγο, ο Τραμπ θα υποχωρήσει στα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για τους Αμερικανούς», δήλωσε ο Σούμερ.

Καθώς οι Δημοκρατικοί ετοιμάζονται να αναλάβουν τον έλεγχο και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου τον Ιανουάριο, έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι σχεδιάζουν να διερευνήσουν τη σχέση του Χουάνγκ με μια φερόμενη Κινέζα κατάσκοπο και τις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ. Οι Δημοκρατικοί στη Βουλή και τη Γερουσία ζήτησαν από τον Τραμπ την περασμένη εβδομάδα να διατηρήσει αρχεία που σχετίζονται με την Nvidia.

Οι προκάτοχοι του Τραμπ είχαν εντελώς διαφορετικές αντιδράσεις απέναντι στον Πούτιν και τον Σι. Ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν αποκάλεσε τον Πούτιν «δολοφόνο», «εγκληματία πολέμου» και «χασάπη» και τον χαρακτήρισε το 2024 «τρελό άτακτο». Ο Μπάιντεν αποκάλεσε επίσης τον Σι δικτάτορα, ακόμη και αμέσως μετά από μια τετράωρη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη το 2023.

Ο Πρόεδρος Μπαράκ Ομπάμα καλλιέργησε σχέσεις με τον Πούτιν και τον Σι, αλλά σπάνια συνέδεε την διπλωματική ευγένεια με τη στρατηγική φιλία. Χαρακτήρισε τον Πούτιν ως «εξαιρετικά ευγενικό» στις συναντήσεις τους , ενώ προειδοποίησε ότι ο Ρώσος ηγέτης καθοδηγείται από έναν οπισθοδρομικό εθνικισμό.

Οι επιδείξεις προσωπικής φιλίας αυτή την εβδομάδα έρχονται σε μια εποχή που οι εθνικοί και γεωπολιτικοί στόχοι της κυβέρνησης Τραμπ έχουν παρεμποδιστεί από τον Πούτιν και τον Σι.

Ο Σι εκμεταλλεύτηκε τον έλεγχο της Κίνας σε κρίσιμες αλυσίδες εφοδιασμού για να αποσπάσει παραχωρήσεις από τον Τραμπ. Αφού ο Τραμπ ξεκίνησε μια εκτεταμένη δασμολογική επίθεση το 2025, το Πεκίνο περιόρισε τις εξαγωγές σπάνιων γαιών που είναι απαραίτητες για την αμερικανική μεταποίηση. Η επακόλουθη αντιπαράθεση ανάγκασε την Ουάσινγκτον να χαλαρώσει τους περιορισμούς στο λογισμικό σχεδιασμού τσιπ και στους επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia σε αντάλλαγμα για την κινεζική συνεργασία στις εξαγωγές ορυκτών.

«Το Πεκίνο αξιοποίησε αυτή την περίοδο σχετικά καλά διατηρώντας τον ασφυκτικό του έλεγχο στα ορυκτά σπάνιων γαιών και ενισχύοντας κάπως την παγκόσμια θέση του έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Γιανγκ.

Ακόμα και σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα όπως η φερόμενη κινεζική κατασκοπεία, ο Τραμπ φάνηκε απρόθυμος να πιέσει τον Σι. Δήλωσε στο Fox News ότι ανέφερε το θέμα μόνο «για λίγο» κατά τη διάρκεια του δείπνου τους, αργότερα αγνοώντας τους ισχυρισμούς ως συνηθισμένη πρακτική μεταξύ αντίπαλων δυνάμεων.

«Εμείς κατασκοπεύουμε την Κίνα, αυτοί μας κατασκοπεύουν. Οπότε, δεν πρόκειται να τους ζητήσετε να σταματήσουν να το κάνουν αυτό», είπε. «Δεν έχει νόημα».

Κατά καιρούς, ο Τραμπ έχει δείξει απογοήτευση για την αποτυχία του Πούτιν να τηρήσει τις υποσχέσεις του για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. «Δεχόμαστε πολλές ανοησίες από τον Πούτιν», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου του Λευκού Οίκου τον Ιούλιο του 2025. «Είναι πολύ ευγενικός όλη την ώρα, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι χωρίς νόημα».

Μια εβδομάδα αργότερα, ήταν ακόμη πιο ευθύς: «Ο Πούτιν πραγματικά εξέπληξε πολλούς ανθρώπους. Μιλάει ωραία και μετά βομβαρδίζει τους πάντες το βράδυ».

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