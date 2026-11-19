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«Καλώς ήρθες στον κόσμο» του Τζέιμς Μποντ (James Bond), ευχήθηκε στον Ρόμπερτ Πάτινσον (Robert Pattinson), ο οποίος θα αναλάβει τον ρόλο του διασημότερου κινηματογραφικού κατασκόπου στον κόσμο, ο ιρλανδός ηθοποιός Πιρς Μπρόσναν (Pierce Brosnan), ο οποίος έχει ενσαρκώσει τον θρυλικό πράκτορα 007 σε τέσσερις ταινίες μεταξύ του 1995 και του 2002.

«Αγαπητέ Ρόμπερτ, καλώς ήρθες στον κόσμο του Μποντ. Θα είσαι υπέροχος», έγραψε στο Instagram ο Πιρς Μπρόσναν, απευθυνόμενος στον 40χρονο βρετανό ηθοποιό, ο οποίος επελέγη επισήμως τη Δευτέρα για να αναλάβει τον πολυπόθητο ρόλο.

«Απόλαυσε τη διαδρομή», τον συμβούλεψε ο 73χρονος Μπρόσναν.

Οι δύο ηθοποιοί είχαν παίξει μαζί στην ταινία «Remember Me» που είχε βγει στις αίθουσες το 2010.

«Ήταν απόλαυση να σε βλέπω να χτίζεις μια αξιόλογη σταδιοδρομία και να πηγαίνεις από επιτυχία σε επιτυχία», έγραψε ακόμη ο Μπρόσναν στον Πάτινσον, καταλήγοντας στο μήνυμά του προς τον νέο Τζέιμς Μποντ με τη φράση: «Grá Mor, Pierce», το οποίο σημαίνει στα ιρλανδικά «Με όλη μου την αγάπη, Πιρς».

Ανάμεσα στους δύο αυτούς ηθοποιούς, τον ρόλο του διάσημου μυστικού πράκτορα, είχε αναλάβει ο Ντάνιελ Κρεγκ (Daniel Craig), ο οποίος δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής στην επιλογή του διαδόχου του. Αυτός ενσάρκωσε τον πράκτορα 007 σε 5 ταινίες, μεταξύ των οποίων η πιο πρόσφατη «No Time to Die» που βγήκε στις αίθουσες το 2021.

«Ο Τζέιμς Μποντ είναι ένας από τους πλέον θρυλικούς χαρακτήρες στην ιστορία του κινηματογράφου και το να μου εμπιστευτούν τον ρόλο του 007 αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου», δήλωσε ο Ρόμπερτ Πάτινσον, σύμφωνα με το δελτίο Τύπου με το οποίο ανακοινώθηκε ότι επελέγη για να ενσαρκώσει τον μυστικό πράκτορα.

«Το να πούμε πως αυτός ο ρόλος είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα αποτελεί πραγματικά ευφημισμό», πρόσθεσε.

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