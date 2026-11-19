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Ακλόνητος στην πρώτη θέση τηλεπροτιμήσεων στο σύνολο της ημέρας παράμεινε και χθες ο Alpha, βελτιώνοντας, μάλιστα, την επίδοσή του κατά μία μονάδα σε σχέση με την Τρίτη. Τα ίδια κέρδη εμφάνισε και το Mega, που ήταν δεύτερο στις επιλογές.
Μεταξύ των Mega, ANT1 και STAR η κατάταξη φαίνεται να κρίθηκε στο «photo finish», αφού οι διαφορές μεταξύ των μεριδίων τους ήταν οριακές.
Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η επίδοση της ΕΡΤ1 ήταν κάτω του 3%. Η αμέσως προηγούμενη φορά ήταν πριν από επτά ημέρες (12/11).
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