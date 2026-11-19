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Το ντουέτο κορυφής στο Top 10 της Nielsen την Τετάρτη ήταν ίδιo με εκείνo της προηγούμενης ημέρας. Η διαφορά ήταν στις τηλεθεαματικότητες των εκπομπών που είχε θετικό πρόσημο.

Τρίτο σε προτιμήσεις αναδείχθηκε χθες το «Deal», καθώς προωθήθηκε κατά δύο θέσεις από τη μία ημέρα στην άλλη, ενώ η σειρά «Μπλε ώρες» βρέθηκε εκεί που ήταν προχθές το τηλεπαιχνίδι του Alpha.

Στην τέταρτη βαθμίδα της κλίμακας Nielsen ήταν σειρά του Alpha, όπως και την Τρίτη. Χθες, ήταν η σειρά «Μία γυναίκα». Την προηγούμενη ημέρα ήταν η σειρά «Οι κόρες της Αρετής».

Οι μισές θέσεις του τηλεβαρόμετρου της ημέρας καταλήφθηκαν από προτάσεις του Alpha. Τρεις άλλες από εκπομπές του ΑΝΤ1, και από μία του ΣΚΑΪ και του STAR.

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