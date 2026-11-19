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Κατηγορηματικός απέναντι στα σενάρια που τον ήθελαν να μετακινείται στο ΠΑΣΟΚ εμφανίστηκε ο Αλέξης Χαρίτσης, βάζοντας τέλος στη σχετική συζήτηση για το πολιτικό του μέλλον. Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας και πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να ενταχθεί στη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ δεν παρέλειψε να αφήσει αιχμές για τις επιλογές της ηγεσίας του κόμματος.

Μάλιστα, σχολιάζοντας τις τελευταίες πολιτικές μεταγραφές του ΠΑΣΟΚ, χρησιμοποίησε μια χαρακτηριστική φράση με αποδέκτη την κυρία Κασιμάτη: «Πήρε την κ. Κασιμάτη, τι να με κάνει εμένα το ΠΑΣΟΚ;» Ο Αλέξης Χαρίτσης μίλησε την Πέμπτη (19.11.2026) στο Mega News Radio 104.6, όπου κλήθηκε να τοποθετηθεί για τα δημοσιεύματα και τις πληροφορίες που τον εμφάνιζαν να βρίσκεται κοντά στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η απάντησή του ήταν σαφής, καθώς απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο προσχώρησής του στο ΠΑΣΟΚ. Την ίδια στιγμή, διαφορετική ήταν η στάση του απέναντι στις πολιτικές διεργασίες στον ευρύτερο χώρο της Αριστεράς, καθώς αναφέρθηκε με ενδιαφέρον στην πρωτοβουλία για την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα.

Από την αρχή της συνέντευξης, ο ανεξάρτητος βουλευτής φρόντισε να αποσαφηνίσει τη θέση του σχετικά με τα σενάρια που τον συνέδεαν με τη Χαριλάου Τρικούπη. «Όχι, δεν θα πάω στο ΠΑΣΟΚ», δήλωσε χαρακτηριστικά, διαψεύδοντας με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις πληροφορίες περί πιθανής πολιτικής μετακίνησής του.

Ωστόσο, ο Αλέξης Χαρίτσης δεν περιορίστηκε μόνο στη διάψευση των σχετικών σεναρίων. Στην τοποθέτησή του άφησε να διαφανούν και οι επιφυλάξεις του για την πολιτική στρατηγική που ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, κάνοντας αναφορά στις επιλογές της ηγεσίας του και στις μεταγραφές που έχουν πραγματοποιηθεί. «Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει τις επιλογές του, έχει τα στρατηγικά του διλήμματα, κάνει τις μεταγραφές του απ’ ό,τι βλέπω», ανέφερε, δίνοντας το στίγμα της δικής του προσέγγισης.

Η πιο χαρακτηριστική στιγμή της παρέμβασής του ήρθε στη συνέχεια, όταν αναφέρθηκε στην κυρία Κασιμάτη, σχολιάζοντας με αιχμηρό τρόπο τις κινήσεις του ΠΑΣΟΚ: «Πήρε την κ. Κασιμάτη, τι να με κάνει εμένα το ΠΑΣΟΚ;»

Σε διαφορετικό τόνο κινήθηκε η αναφορά του Αλέξη Χαρίτση στις εξελίξεις στον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ). Ο ανεξάρτητος βουλευτής Μεσσηνίας δήλωσε ότι παρακολουθεί τις σχετικές πρωτοβουλίες, εκφράζοντας το ενδιαφέρον του για την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πάντως, παρά τη θετική αναφορά του στην εν λόγω πρωτοβουλία, δεν προχώρησε σε κάποια ανακοίνωση για το ενδεχόμενο συμμετοχής του, ούτε έδωσε συγκεκριμένο στίγμα για τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις.

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