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Με τη φράση «έχω αναγνωρίσει τα λάθη μου» είπε η Νίνα Κασιμάτη το mea culpa της για μια ανάρτηση του 2013 στο Χ, στην οποία «φωτογράφιζε» τον Γιώργο Παπανδρέου, μετά την πολύνεκρη τρομοκρατική επίθεση στον μαραθώνιο της Βοστώνης.

«Κάτι μου λέει πως και κάποιος δικός μας fit freak έτρεχε στον Μαραθώνα της Βοστόνης. Αλλά ως γνωστόν, μόνο οι καλοί πεθαίνουν», είχε γράψει τότε και σήμερα ζητά συγγνώμη, καθώς, όπως είπε στο ΟΡΕΝ, «για ό,τι έχω πει εγώ λάθος, το έχω αναγνωρίσει. Ήταν λάθος, ξεκάθαρα και το έχω και βάρος μέσα στην ψυχή μου».

«Σε προσωπικό επίπεδο δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση» με τον πρώην πρωθυπουργό, τόνισε, προσθέτοντας ότι «εκείνο το tweet δεν απευθυνόταν σε εκείνον. Ήταν μια σκληρή αντιπαράθεση με τρίτο πρόσωπο. Δεχόμασταν επιθέσεις και αντεπιτιθέμεθα και πάει λέγοντας. Για τον εαυτό μου, γι’ αυτό που γράφτηκε, είναι λάθος και αναλαμβάνω αυτή την ευθύνη».

Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν ο ίδιος ο πρώην πρωθυπουργός ρωτήθηκε (Mega News) για την ένταξη Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ, απάντησε σιβυλλικά: «Αυτό που θέλω με τη διεύρυνση είναι να υπηρετούνται οι αξίες του ΠΑΣΟΚ. Και εκεί θα κριθούμε όλοι και όσοι έρχονται στο ΠΑΣΟΚ θα κριθούν από τον ελληνικό λαό. Αυτό προέχει».

Αναμένονται εξελίξεις (;)…

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