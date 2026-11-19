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Ερωτήματα προκάλεσε για άλλη μια φορά η συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Σι Τζινπίνγκ στην έναρξη της συνόδου APEC στη Σεντσέν της Κίνας.
Για μια ακόμα φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνελήφθη να έχει κλείσει τα μάτια και να φαίνεται ότι κοιμάται, την ώρα που ο Κινέζος ομόλογός του μιλούσε.
Βέβαια, μπορεί να να συμβαίνει αυτό που λίγο-πολύ όλοι μας έχουμε πάθει κάποιες φορές: «Δεν κοιμάμαι, απλώς κλείνουν τα μάτια μου…».
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