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Ερωτήματα προκάλεσε για άλλη μια φορά η συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Σι Τζινπίνγκ στην έναρξη της συνόδου APEC στη Σεντσέν της Κίνας.

Για μια ακόμα φορά ο πρόεδρος των ΗΠΑ συνελήφθη να έχει κλείσει τα μάτια και να φαίνεται ότι κοιμάται, την ώρα που ο Κινέζος ομόλογός του μιλούσε.

Βέβαια, μπορεί να να συμβαίνει αυτό που λίγο-πολύ όλοι μας έχουμε πάθει κάποιες φορές: «Δεν κοιμάμαι, απλώς κλείνουν τα μάτια μου…».

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