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Τη σημερινή εικόνα της γυναίκας στην κοινωνία, έτσι όπως και η ίδια την αντιμετωπίζει γύρω της καθημερινά, κλήθηκε να σχολιάσει η Κατερίνα Λέχου.

Σε συνέντευξή της στο ένθετο Real life, με αφορμή τη συμμετοχή της σε νέα σειρά εποχής της ΕΡΤ, η ηθοποιός τόνισε ότι η γυναίκα, στις μέρες μας, βρίσκεται πάντα στη δεύτερη γραμμή τη στιγμήπου αγωνίζεται διπλά σε σχέση με τον άνδρα, ενώ έκανε λόγο για «φασισμό για τη νεότητα» που, μάλιστα, δεν αφορά μόνο γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας αλλά και νέα κορίτσια.

«Είναι πάντα στη δεύτερη γραμμή η γυναίκα, δυστυχώς, σε όλα και πρέπει να αγωνίζεται διπλά. Είναι σαν να βαρά το μπαμ για εκκίνηση και να ξεκινάς εσύ ύστερα από δύο δευτερόλεπτα. Πιο πολύ αυτό που νιώθω τώρα είναι αυτός ο φασισμός για τη νεότητα. Ο οποίος έχει μεταφερθεί και στα νέα κορίτσια. Ενώ στους άνδρες δεν υπάρχει. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι όπως θέλει. Τελικά δεν ξέρω αν είμαστε πιο ελεύθερες ή πιο επιβαρυμένες. Νομίζω ότι οι γυναίκες στην προσπάθεια τους να σταθούν απέναντι, έχουν επωμιστεί πράγματα. Παλαιότερα μια γυναίκα είχε το να είναι καλή στο σπίτι, νοικοκυρά, να μεγαλώνει τα παιδιά της, να είναι περιποιημένη, ήταν η αφέντρα του σπιτιού της. Τώρα καλείται να είναι όλα αυτά, να φέρνει και λεφτά και να είναι και πάρα πολύ όμορφη από το πρωί μέχρι το βράδυ και λεπτή και νέα και να μην κάνει ρυτίδες. Δηλαδή, όλο αυτό είναι πάρα πολύ εξουθενωτικό, φαντάζομαι. Και όλο αυτό δεν φέρνει, εν τέλει, και καμιά ευτυχία γιατί δεν έχει καμία ουσία. Τίποτα από αυτό δεν αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά το φαίνεσθαι. Είμαστε σε μια κυριαρχία του φαίνεσθαι πια» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

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