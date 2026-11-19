Takeaways by to pontiki AI Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση στο περιθώριο της συνόδου APEC στη Σεντζέν της Κίνας.

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη σύγκρουση στην Ουκρανία και θέματα που αφορούν τις διμερείς τους σχέσεις, σε ένα κλίμα φιλικών διαθέσεων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ανώτατα κυβερνητικά στελέχη και από τις δύο πλευρές, ανταλλάσσοντας χειραψίες και φιλοφρονήσεις κατά την έναρξη της διαδικασίας.

Οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Ρωσίας και της Κίνας προετοιμάζονται για μια ιστορική τριμερή συνάντηση με ατζέντα τα πυρηνικά, το εμπόριο και τις διεθνείς συγκρούσεις.

Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις συνομιλίες, καθώς το ενδεχόμενο λήψης αποφάσεων χωρίς τη συμμετοχή άλλων εμπλεκόμενων πλευρών προκαλεί έντονο προβληματισμό.

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Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 8:30 ώρα Ελλάδας η διμερής συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Σι Τζινπίνγκ στη Σεντζέν (νότια Κίνα), η οποία πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα πριν από τη τριμερή σύνοδο κορυφής στην οποία θα συμμετάσχει επίσης ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η ημερήσια διάταξη της τριμερούς συνόδου παραμένει μάλλον αόριστη ως ακόμη και τώρα. Η διπλωματία της οικοδέσποινας Κίνας ανέφερε πως θα αφορά τη «διατήρηση της παγκόσμιας ειρήνης».

President Donald J. Trump greets Chinese President Xi Jinping as he arrives at the APEC Summit in Shenzhen. https://t.co/En2EK0FX7s — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Σύμφωνα με το Reuters, ο Σι δήλωσε στον Τραμπ: «Είμαι απολύτως αποφασισμένος να συνεργαστώ μαζί σας» σε μια διμερή συνάντηση που διήρκεσε περίπου μια ώρα και πραγματοποιήθηκε σε θερμό κλίμα..

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, στις εναρκτήριες δηλώσεις του, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ και η Κίνα πρωτοπορούν σε μια σειρά ζητημάτων, από το εμπόριο και τις επενδύσεις έως την παγκόσμια ειρήνη. «Δεν υπάρχει κανείς άλλος, πουθενά στον κόσμο, που να μπορεί να κάνει όσα μπορούμε να κάνουμε εμείς», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

«Ο Πρόεδρος Σι και εγώ έχουμε αναπτύξει μια εξαιρετική προσωπική σχέση. Είναι αλήθεια. Μερικοί άνθρωποι δεν χαίρονται όταν το ακούνε αυτό, αλλά εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος γι’ αυτό», δήλωσε ο Τραμπ, καθισμένος απέναντι από τον Σι σε ένα μακρύ τραπέζι. «Αυτό έχει ωφελήσει πολύ τους λαούς και των δύο χωρών μας, και συνεχίζουμε να χτίζουμε αυτή τη φιλία, η οποία γίνεται όλο και πιο στενή, και είναι πραγματικά εκπληκτικό», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα ζητήσει από τον Σι κατά τη συνάντησή τους να «κάνει περισσότερα για τους αγρότες μας» — μια αναφορά στις απαιτήσεις του να αγοράζει η Κίνα περισσότερα αμερικανικά γεωργικά προϊόντα, όπως η σόγια. «Η Κίνα έχει μια ακόρεστη όρεξη», είπε ο Τραμπ. Ανέφερε τις μειώσεις των δασμών που επιβλήθηκαν στην αρχή της θητείας του ως απόδειξη προόδου στις εμπορικές σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας. Επίσης, ανέφερε το κοινό συμφέρον για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται.

Σε θερμό κλίμα η συνάντηση Πούτιν-Τραμπ

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος είχε συνάντηση σε θερμό κλίμα και με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και εφόσον τηρηθεί το πρόγραμμα, θα ακολουθήσει η πολυαναμενόμενη τριμερής συνάντηση Τραμπ, Σι και Πούτιν.

Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ αποκάλυψε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν τη «σύγκρουση στην Ουκρανία και ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις».

«Σας ευχαριστώ πολύ. Ανυπομονούμε για τη συνάντησή μας. Διατηρούμε μια εξαιρετική σχέση εδώ και πολλά χρόνια. Γνωριζόμαστε καιρό και πιστεύω ότι από αυτό (συναντήσεις) μπορούν να προκύψουν πολλά υπέροχα πράγματα — ή, τουλάχιστον, να ξεκινήσουν. Μάλιστα, πιστεύω ότι όντως θα προκύψουν. Όπως πιθανόν γνωρίζετε, θα ακολουθήσει και δεύτερη συνάντηση. Ας προχωρήσουμε, λοιπόν, σε αυτήν εδώ — είμαι βέβαιος ότι θα είναι εξαιρετική» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

JUST NOW: President Donald J. Trump and Russian President Vladimir Putin meet in China. “We’ve known each other for a long time, and I think a lot of wonderful things can come out of this — or at least start.” https://t.co/PqaoFaSa1C — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πούτιν, ο Τραμπ αναφέρθηκε στον Ρώσο ηγέτη ως «φίλο του». «Ποιος είναι; Είναι ο φίλος μου» χαριτολόγησε.

Ο Πούτιν χαιρέτησε τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, οι οποίοι ήταν παρόντες στη συνάντησή του με τον Τραμπ. Ο Ρώσος αρχηγός κράτους αντάλλαξε θερμές χειραψίες και με τους δύο

Από πλευράς του, ο Τραμπ χαιρέτησε τον Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έσφιξε το χέρι του εκπροσώπου Τύπου του Ρώσου αρχηγού κράτους και αντάλλαξαν μερικές κουβέντες.

Ο Πεσκόφ «κάνει εξαιρετική δουλειά», δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Πούτιν. Σύμφωνα με δημοσιογράφους που καλύπτουν τις δραστηριότητες του Λευκού Οίκου, ο Αμερικανός πρόεδρος χτύπησε τον Πεσκόφ φιλικά στον ώμο, στην αρχή της συνάντησης.

Οι Λαβρόφ, Σιλουάνοφ, Ουσακόφ και Ντμιτρίεφ συμμετείχαν στη συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ, εκπροσωπώντας τη ρωσική πλευρά.

Η διπλωματική κινητικότητα πριν από την τριμερή

Οι προετοιμασίες κορυφώθηκαν από την Τετάρτη (18/11), όταν οι ηγέτες των τριών χωρών επιχείρησαν να διαμορφώσουν θετικό κλίμα ενόψει των συνομιλιών.

Ο Σι Τζινπίνγκ είχε συνάντηση διάρκειας μεγαλύτερης των δύο ωρών με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ στη συνέχεια υποδέχθηκε προσωπικά τον Ντόναλντ Τραμπ στο αεροδρόμιο της Σεντζέν.

Κατά τη δεξίωση της APEC, οι τρεις πρόεδροι αντάλλαξαν χειραψίες και φιλοφρονήσεις, ενώ συμμετείχαν και στην καθιερωμένη ομαδική φωτογραφία μαζί με τους υπόλοιπους ηγέτες της περιοχής.

Οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη (19/11), περίπου στις 08:30 ώρα Ελλάδας, με την ατζέντα να περιλαμβάνει τα πυρηνικά όπλα, τις διεθνείς συγκρούσεις, το εμπόριο και την τεχνητή νοημοσύνη.

Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, με την Ουκρανία, την Ευρώπη και την Ταϊβάν να παρακολουθούν με ανησυχία το ενδεχόμενο συνεννοήσεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων χωρίς τη δική τους συμμετοχή. Ήδη, η επικείμενη τριμερής έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945, όταν ΗΠΑ, Βρετανία και Σοβιετική Ένωση συζήτησαν τη μεταπολεμική οργάνωση της Ευρώπης και τη νέα διεθνή τάξη.

Παρά τον ιστορικό συμβολισμό, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα εάν οι τρεις πρόεδροι θα καταλήξουν σε συγκεκριμένες συμφωνίες ή εάν η σύνοδος θα περιοριστεί σε μια επίδειξη διπλωματικής ισχύος.

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