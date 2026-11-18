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Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε την Τετάρτη, 18/11, σε εργοστάσιο της εταιρείας Klabin στην πόλη Οτασίλιο Κόστα της πολιτείας Σάντα Καταρίνα στη νότια Βραζιλία.

Εκπρόσωπος της εταιρείας Klabin, της μεγαλύτερης χαρτοβιομηχανίας στη Βραζιλία, ανέφερε πως η λειτουργία του εργοστασίου ανεστάλη μετά την έκρηξη λέβητα, υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες. Τουλάχιστον 10 εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, σύμφωνα με την ενημέρωση από την εταιρεία.

Εικόνες που μετέδωσαν βραζιλιάνικα Μέσα Ενημέρωσης δείχνουν μια τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό της περιοχής και σημαντικές καταστροφές στις εγκαταστάσεις του εργοστασίου.

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