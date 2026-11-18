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Η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζει φρένο στις αποσπασματικές συμφωνίες με τη Βρετανία, ζητώντας από τον πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ να ξεκαθαρίσει πρώτα ποια σχέση επιδιώκει με τις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με τον Guardian, Ευρωπαίοι διπλωμάτες διαμηνύουν ότι δεν πρόκειται να συνεχιστούν επ’ αόριστον οι επιμέρους διαπραγματεύσεις, χωρίς σαφή εικόνα για τη μακροπρόθεσμη κατεύθυνση της χώρας.

«Αυτό που χρειαζόμαστε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο από το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σαφήνεια. Μην επιστρέψετε μέχρι να ξέρετε τι θέλετε. Εξετάστε ποιες είναι πραγματικά οι επιλογές σας και μετά ελάτε να διαπραγματευτούμε», ανέφερε Ευρωπαίος διπλωμάτης, υπογραμμίζοντας ότι ο Μπέρναμ πρέπει να εξασφαλίσει ευρύτερη κοινωνική υποστήριξη για ανατροπή του Brexit.

«Ο πρωθυπουργός πρέπει να έχει μαζί του τους πολίτες. Δεν μπορούμε να έχουμε άλλη μία διαπραγμάτευση που θα βασίζεται μόνο στη μισή χώρα. Θα καταβάλουμε την απαιτούμενη προσπάθεια μόνο εφόσον γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν πρόκειται να αλλάξουν στην πορεία», πρόσθεσε.

Οι διαφωνίες πριν από τη σύνοδο της Παρασκευής

Παρά τις επιφυλάξεις, η κοινή δήλωση που αναμένεται μετά τη σύνοδο της Παρασκευής, 20/11, εκτιμάται ότι θα διατηρεί ανοιχτό τον δρόμο για περαιτέρω συνομιλίες με τη συμμετοχή της Βρετανίας για την ενέργεια, την παράτυπη μετανάστευση, την άμυνα και την ασφάλεια.

Ωστόσο, σύμφωνα με προσχέδιο ανακοινωθέντος που περιήλθε στην κατοχή του Guardian, παραμένουν σημαντικές διαφορές στο ζήτημα του «Made in Europe», του ευρωπαϊκού πλαισίου που αποσκοπεί στην ενίσχυση της παραγωγής εντός ΕΕ. Η ΕΕ ζητά από το Λονδίνο να ευθυγραμμιστεί με τα εμπορικά αμυντικά μέτρα της, μεταξύ των οποίων οι δασμοί στα κινεζικά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προκειμένου να συμπεριληφθεί στη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η βρετανική κυβέρνηση επιδιώκει η δέσμευση να είναι πιο χαλαρή, περιοριζόμενη στην προστασία των αλυσίδων εφοδιασμού και στην αποτροπή καταστρατήγησης των κανόνων. Βρετανική κυβερνητική πηγή χαρακτηρίζει το θέμα το πιο δύσκολο σημείο των συνομιλιών.

Τέλος στις μικρές συμφωνίες

Οι Ευρωπαίοι διπλωμάτες θεωρούν ότι η στρατηγική των σταδιακών συμφωνιών, που είχε επιλέξει ο πρώην πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, έχει πλέον εξαντλήσει τη δυναμική της.

«Η αποσπασματική προσέγγιση φτάνει στο τέλος της», ανέφερε χαρακτηριστικά Ευρωπαίος διπλωμάτης. Άλλος παρομοίασε τη μέχρι τώρα διαδικασία με μπουφέ: «Είναι σαν ένας μπουφές. Μπορείς αρχικά να δοκιμάσεις ένα ή δύο πιάτα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσεις να απολαύσεις ολόκληρο τον μπουφέ».

Μετά τη σύνοδο αναμένεται περίοδος επανεξέτασης των επόμενων κινήσεων από τις δύο πλευρές.

Οι τέσσερις επιλογές του Μπέρναμ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός σχεδιάζει να παρουσιάσει τη Δευτέρα την πρόταση για έναν ευρύ εθνικό διάλογο σχετικά με τη μελλοντική σχέση της χώρας με την ΕΕ. Το πλήρες σχέδιό του, ωστόσο, αναμένεται τον Δεκέμβριο, στο πλαίσιο της δεκαετούς στρατηγικής του.

Οι επιλογές που εξετάζονται είναι:

Διατήρηση του σημερινού καθεστώτος, χωρίς θεμελιώδεις αλλαγές στη σχέση με την ΕΕ.

Ένταξη σε τελωνειακή ένωση, με στενότερη εμπορική συνεργασία.

Συμμετοχή στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, με βαθύτερη οικονομική ενσωμάτωση.

Πλήρης επανένταξη της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανατρέποντας ουσιαστικά το Brexit.

Κυβερνητικές πηγές εξετάζουν τη διεξαγωγή εθνικού διαλόγου διάρκειας ενός έτους, μέσα στο 2027, με δημόσιες συζητήσεις και συνελεύσεις πολιτών. Η προοπτική αυτή προκαλεί ανησυχία στις Βρυξέλλες, ιδίως μετά την εμφάνιση της νέας φιλο-Brexit εκστρατείας «Stay Out», από πρόσωπα που είχαν συμμετάσχει στην καμπάνια Vote Leave του 2016.

Ευρωπαίος διπλωμάτης σχολίασε σκωπτικά: «Η κυβέρνηση θα περάσει έναν χρόνο παρουσιάζοντας επιχειρήματα βασισμένα σε στοιχεία για καθεμία από τις τέσσερις επιλογές, ενώ ο Μπόρις Τζόνσον, ο Μάικλ Γκόουβ και ο Νάιτζελ Φάρατζ θα περάσουν τον ίδιο χρόνο φωνάζοντας για προδότες».

Συμφωνία για 100.000 νέους ετησίως

Ανεξάρτητα από τις διαφωνίες για τη συνολική σχέση, οι δύο πλευρές αναμένεται να προχωρήσουν σε επιμέρους συμφωνίες για τη γεωργία, τα τρόφιμα, το εμπόριο δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων και την κινητικότητα των νέων. Οι ρυθμίσεις θα ενσωματωθούν σε νομοσχέδιο ευρωπαϊκής εταιρικής σχέσης, που αναμένεται να κατατεθεί πριν από τα Χριστούγεννα.

Κεντρικό σημείο αποτελεί η δυνατότητα νέων από τη Βρετανία και την ΕΕ να εργάζονται, να ταξιδεύουν και να σπουδάζουν στην άλλη πλευρά. Οι διαπραγματευτές προσανατολίζονται σε ετήσιο όριο περίπου 100.000 συμμετεχόντων από κάθε πλευρά. Το Λονδίνο είχε ξεκινήσει με πρόταση για 50.000 θέσεις, την οποία αύξησε στη συνέχεια στις 80.000.

Οι συζητήσεις για τα δίδακτρα των Ευρωπαίων φοιτητών στα βρετανικά πανεπιστήμια μετατίθενται για αργότερα, αν και ορισμένα κράτη-μέλη επιδιώκουν να συνδέσουν το ζήτημα με την επικύρωση της συνολικής συμφωνίας.

Αυξάνονται οι πιέσεις για επιστροφή στην Ένωση

Στο εσωτερικό των Εργατικών ενισχύονται οι φωνές που ζητούν από τον Μπέρναμ να συμπεριλάβει ξεκάθαρα την πλήρη επανένταξη στην ΕΕ στις επιλογές που θα τεθούν στους ψηφοφόρους.

Ο πρώην υπουργός Επιχειρήσεων Πίτερ Κάιλ υποστήριξε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός θα πρέπει να διεκδικήσει την επανεκλογή του με δέσμευση για επιστροφή στην ΕΕ, με τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την έγκριση της οποιασδήποτε συμφωνίας. Στο ίδιο μήκος κύματος έχει κινηθεί ο πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι, ενώ και η πρώην υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς έχει υποστηρίξει ότι το Brexit έκανε τη Βρετανία «φτωχότερη, ασθενέστερη και λιγότερο ασφαλή».

Έτσι, ενώ η επικείμενη σύνοδος αναμένεται να οδηγήσει σε επιμέρους συμφωνίες, οι Βρυξέλλες ζητούν από το Λονδίνο να αποφασίσει εάν επιδιώκει απλώς να βελτιώσει τους όρους του Brexit ή την πλήρη επιστροφή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

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