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Φωτογραφίες από τη νεκροψία του Τζέφρι Έπσταϊν έδωσε στη δημοσιότητα ο αδελφός του, Μαρκ, ζητώντας να πραγματοποιηθεί «πραγματική έρευνα για ανθρωποκτονία», έξι χρόνια μετά τον θάνατο του καταδικασμένου παιδόφιλου χρηματιστή σε κελί φυλακής στο Μανχάταν. Αρκετές από τις σχετικές εικόνες είναι ιδιαίτερα σκληρές.

Όπως αναφέρει η New York Post, η δημοσιοποίηση του υλικού ακολουθεί τις δηλώσεις του ιατροδικαστή Μάικλ Φρίμαν, ο οποίος αμφισβητεί την επίσημη εκδοχή της αυτοκτονίας διά απαγχονισμού το 2019. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ευρήματα της νεκροψίας δεν συνάδουν με τον θάνατο από αυτοκτονία.

Ο Φρίμαν υποστηρίζει ότι τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του Έπσταϊν παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια. «Αυτό αφήνει στο τραπέζι μόνο την εκδοχή της ανθρωποκτονίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα τραύματα στον λαιμό και οι αμφισβητήσεις για τον θάνατό του

Ο ιατροδικαστής αναφέρει ότι μελετούσε επί έναν χρόνο τα ευρήματα της νεκροψίας, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα σημάδια στον λαιμό του Έπσταϊν υποδεικνύουν πάλη και στραγγαλισμό.

«Πρέπει να αναρωτηθείς ποιος τον σκότωσε και ποιος έβαλε να τον σκοτώσουν; Γιατί το καλύπτει αυτό το υπουργείο Δικαιοσύνης; Ποιον προστατεύουν;», διερωτήθηκε, ζητώντας παράλληλα τη συγκρότηση ανεξάρτητου σώματος που θα αναλάβει τη διεξαγωγή έρευνας για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, ο Φρίμαν σημειώνει ότι τα σημάδια από τη θηλιά στον λαιμό του Έπσταϊν δεν έχουν την ομαλή μορφή που, κατά τον ίδιο, θα αναμενόταν σε περίπτωση αυτοκτονίας. Αντίθετα, θεωρεί ότι παραπέμπουν σε επίθεση και στραγγαλισμό από πίσω, με το ίδιο μέσο με το οποίο βρέθηκε κρεμασμένος. Επιπλέον, κάνει λόγο για σημάδια που μοιάζουν με γρατζουνιές από νύχια πάνω από τα ίχνη της θηλιάς.

Η αρχική νεκροψία, την οποία διενήργησε η δρ. Κρίστιν Ρόμαν, είχε καταλήξει σε διαφορετική εκτίμηση. Η ιατροδικαστής δεν είχε εντοπίσει ενδείξεις πάλης ή δολοφονίας, αποκλείοντας τον στραγγαλισμό.

«Είναι ώρα να αναθεωρήσει η κοινή γνώμη», υποστηρίζει ο Φρίμαν, επαναφέροντας στο προσκήνιο τα ερωτήματα γύρω από τον θάνατο του Έπσταϊν και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.

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