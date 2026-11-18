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Ανησυχία για πιθανές νέες διακοπές σε κρίσιμες υπηρεσίες προκαλεί στις ΗΠΑ μια σειρά τεχνολογικών προβλημάτων που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις, από τη Microsoft και τις τράπεζες, μέχρι τις αεροπορικές μεταφορές και την Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας (NSA).

Ο φόβος ενός ευρύτερου τεχνολογικού μπλακ άουτ οδηγεί όλο και περισσότερους καταναλωτές σε σούπερ μάρκετ και πολυκαταστήματα, όπου προμηθεύονται τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η ζήτηση για γεννήτριες, με αρκετά μοντέλα να έχουν ήδη εξαντληθεί.

Η μεταβολή στην καταναλωτική συμπεριφορά αποτυπώνεται και στις επιδόσεις μεγάλων αλυσίδων λιανικής. Σύμφωνα με ανάλυση της επενδυτικής εταιρείας Mizuho Securities, την οποία επικαλείται το CNBC, η Costco καταγράφει σημαντική αύξηση της ζήτησης.

Τα πρώτα σημάδια εμφανίστηκαν στα τέλη Οκτωβρίου. Την τελευταία εβδομάδα του μήνα, οι συγκρίσιμες πωλήσεις της Costco στις ΗΠΑ, χωρίς να υπολογίζονται τα καύσιμα, αυξήθηκαν κατά 11% έως 12%, όταν τις τρεις προηγούμενες εβδομάδες η αντίστοιχη άνοδος κυμαινόταν μεταξύ 6% και 7%.

Για τον Οκτώβριο συνολικά, η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση πωλήσεων 8,1%. Η Mizuho εκτιμά ότι η ανοδική πορεία συνεχίζεται και τον Νοέμβριο, καθώς οι καταναλωτές αγοράζουν μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων και βασικών αγαθών, αλλά και εξοπλισμό για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων διακοπών υπηρεσιών.

Ενδεικτικό της αυξημένης ζήτησης είναι ότι μέχρι το βράδυ της Κυριακής, 15/11, είχαν εξαντληθεί 21 από τις 26 ακριβότερες γεννήτριες που παρακολουθούσε η Mizuho στην ιστοσελίδα της Costco.

«Η ανησυχία των καταναλωτών μετά τη διακοπή λειτουργίας του Microsoft Outlook, την καθήλωση όλων των αεροπορικών πτήσεων στις ΗΠΑ και τους… Aποκαλυπτικού χαρακτήρα φόβους που εξαπλώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν συμβάλει στην αύξηση των πωλήσεων ειδών έκτακτης ανάγκης στην Costco», ανέφερε σε έκθεσή του ο αναλυτής της Mizuho, Ντέιβιντ Μπέλιντζερ.

Από τη Microsoft μέχρι την NSA: Τα περιστατικά που πυροδότησαν την ανησυχία

Το κλίμα ανασφάλειας ενισχύθηκε από διαδοχικές τεχνικές βλάβες που επηρέασαν διαφορετικούς τομείς της αμερικανικής οικονομίας και κρατικές υπηρεσίες.

Την περασμένη Πέμπτη παρουσιάστηκαν προβλήματα στις υπηρεσίες Outlook και Teams της Microsoft, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση και την επικοινωνία των χρηστών. Την επόμενη ημέρα, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) διέταξε την προσωρινή αναστολή των αναχωρήσεων αεροσκαφών σε ολόκληρη τη χώρα, προκαλώντας αναστάτωση στις αερομεταφορές.

Τη Δευτέρα, τεχνικές δυσλειτουργίες στην JPMorgan Chase προκάλεσαν καθυστερήσεις στις τραπεζικές συναλλαγές, ενώ προβλήματα σε πληροφοριακό σύστημα της United Airlines επηρέασαν εκ νέου την ομαλή εκτέλεση πτήσεων.

Την Τρίτη, η ανησυχία εντάθηκε μετά την ανακοίνωση της NSA ότι το δίκτυο επικοινωνιών της είχε τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας.

Παρά τις εξηγήσεις των εμπλεκόμενων οργανισμών, οι οποίοι απέδωσαν τα προβλήματα σε τεχνικές βλάβες, εργασίες συντήρησης ή αναβαθμίσεις λογισμικού, η χρονική σύμπτωσή τους τροφοδότησε σενάρια περί ευρύτερης κυβερνοαπειλής.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναρτήσεις στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες καλούν τους πολίτες να αποθηκεύσουν τρόφιμα, νερό και είδη πρώτης ανάγκης. Τα μηνύματα αυτά ενισχύουν τους φόβους για πιθανή κατάρρευση ψηφιακών υποδομών, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδείξεις ότι τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, επιχείρησε να βάλει τέλος στα σενάρια περί συντονισμένης επίθεσης, διαβεβαιώνοντας εκ νέου ότι δεν υπάρχει «απολύτως κανένα στοιχείο» που να υποστηρίζει μια τέτοια εκδοχή.

«Το περιστατικό της Microsoft δεν έχει καμία σχέση με όσα είδαμε στην FAA. Η FAA δεν έχει καμία σχέση με όσα είδαμε στις τράπεζες πριν από λίγες ημέρες. Αυτά τα προβλήματα, από τεχνικής πλευράς, είναι εντελώς ανεξάρτητα μεταξύ τους», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Φιλιππίνες.

Δημοσιεύματα αναφέρουν επίσης ότι ορισμένες δυσλειτουργίες ενδέχεται να συνδέονται με προσπάθειες εταιρειών και οργανισμών να διορθώσουν ευπάθειες λογισμικού που εντοπίστηκαν με τη βοήθεια εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Η συγκεκριμένη εκδοχή, ωστόσο, παραμένει υπό διερεύνηση και δεν έχει επιβεβαιωθεί ως κοινή αιτία των περιστατικών.

Οι αγορές πανικού ενισχύουν τις πωλήσεις των μεγάλων αλυσίδων

Πέρα από την ανησυχία που προκαλούν στους καταναλωτές, οι αλλεπάλληλες τεχνικές βλάβες δημιουργούν ευκαιρίες για τις μεγάλες αλυσίδες λιανικής.

Η Mizuho εκτιμά ότι οι συγκρίσιμες πωλήσεις της Costco στις ΗΠΑ ενδέχεται να αυξηθούν πάνω από 10% τον Νοέμβριο, καθώς παραμένει ισχυρή η ζήτηση για τρόφιμα, είδη πρώτης ανάγκης και εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης.

Με βάση τις προβλέψεις αυτές, ο αναλυτής Ντέιβιντ Μπέλιντζερ αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Costco στα 1.150 δολάρια, από 1.100 δολάρια, διατηρώντας τη σύσταση outperform, η οποία σημαίνει ότι αναμένει καλύτερη απόδοση της μετοχής σε σχέση με την αγορά.

Ανάλογη ενίσχυση των πωλήσεων θα μπορούσαν να καταγράψουν και άλλες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τη Mizuho. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η Sam’s Club της Walmart, λόγω της ζήτησης για τρόφιμα και βασικά αγαθά, καθώς και οι Home Depot και Lowe’s, που διαθέτουν γεννήτριες και εξοπλισμό για έκτακτες ανάγκες.

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