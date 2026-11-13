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13.11.2026 23:19

ΗΠΑ: Καθηλώνονται τα αεροσκάφη σε ολόκληρη τη χώρα με εντολή της FAA – Συναγερμός για πιθανό πρόβλημα ασφαλείας

13.11.2026 23:19
airport-atlanta

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αερομεταφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να παραμείνουν στο έδαφος τα αεροσκάφη στα αεροδρόμια όλης της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πτήσεις έχουν ανασταλεί, με την οδηγία να αφορά αρχικά τα αεροσκάφη που πρόκειται να αναχωρήσουν. Αντίθετα, όσα βρίσκονται ήδη στον αέρα και προσεγγίζουν αμερικανικά αεροδρόμια αξιολογούνται κατά περίπτωση.

Τα αίτια της απόφασης δεν έχουν διευκρινιστεί. Οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ζήτημα ασφαλείας, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρχει πρόβλημα στα συστήματα επικοινωνίας.

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