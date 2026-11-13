ΗΠΑ: Καθηλώνονται τα αεροσκάφη σε ολόκληρη τη χώρα με εντολή της FAA – Συναγερμός για πιθανό πρόβλημα ασφαλείας

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Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αερομεταφορές στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να παραμείνουν στο έδαφος τα αεροσκάφη στα αεροδρόμια όλης της χώρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πτήσεις έχουν ανασταλεί, με την οδηγία να αφορά αρχικά τα αεροσκάφη που πρόκειται να αναχωρήσουν. Αντίθετα, όσα βρίσκονται ήδη στον αέρα και προσεγγίζουν αμερικανικά αεροδρόμια αξιολογούνται κατά περίπτωση.

BREAKING: FAA issues a nationwide ground stop across the United States for an unknown reason. pic.twitter.com/kzFDoj7YeN — WBC24 (@WBC24News) November 13, 2026

Τα αίτια της απόφασης δεν έχουν διευκρινιστεί. Οι πρώτες ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ζήτημα ασφαλείας, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να υπάρχει πρόβλημα στα συστήματα επικοινωνίας.

Issued by the FAA just moments ago, ALL US airports are currently ground stopped. This means NO flights may depart for US airports. Flights already in the air will be allowed to land. This is related to an FAA equipment outage. pic.twitter.com/wgyuOXeF0k — Flightradar24 (@flightradar24) November 13, 2026

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