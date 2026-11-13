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13.11.2026 23:12

Βρετανία: Drones πάνω από αμερικανική στρατιωτική βάση – Φόβοι για πιθανή ιρανική εμπλοκή

13.11.2026 23:12
RAF-Lakenheath-england

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Συναγερμός σήμανε στην αμερικανική αεροπορική βάση RAF Lakenheath, στην ανατολική Αγγλία, έπειτα από αναφορές για μη εξουσιοδοτημένες πτήσεις drones πάνω από τις εγκαταστάσεις. Οι δυνάμεις ασφαλείας κινητοποιήθηκαν και το προσωπικό κλήθηκε να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους.

Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (EUCOM) επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε αεροσκάφη και υποδομές. Ο συναγερμός έληξε, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για τον αριθμό των drones ή την προέλευσή τους.

Η συγκεκριμένη βάση αποτελεί τη μεγαλύτερη εγκατάσταση της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας στη Βρετανία και φιλοξενεί μαχητικά F-15E και F-35A.

Περιορισμοί πτήσεων και αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περίοδο αυξημένης επιφυλακής. Στις 9 Νοεμβρίου, οι βρετανικές αρχές επέβαλαν περιορισμούς στις πτήσεις drones σε ακτίνα πέντε ναυτικών μιλίων γύρω από τις βάσεις RAF Lakenheath, RAF Mildenhall και RAF Feltwell, χωρίς να αποκαλύψουν τους λόγους που επέβαλαν την απόφαση.

Παράλληλα, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το επίπεδο ασφαλείας στις δύο πρώτες εγκαταστάσεις είχε αναβαθμιστεί σε FPCON Charlie, τη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα συναγερμού των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία ενεργοποιείται όταν υπάρχουν πληροφορίες για πιθανή τρομοκρατική απειλή.

Η απομάκρυνση 13 αεροσκαφών και το ενδεχόμενο ιρανικής απειλής

Στις 9 Νοεμβρίου, τουλάχιστον 13 αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη αποχώρησαν από τη RAF Mildenhall. Επρόκειτο για περίπου δέκα ιπτάμενα τάνκερ KC-135 και τρία αεροσκάφη CV-22 Osprey. Τα πρώτα μεταφέρθηκαν σε εγκαταστάσεις στη Γερμανία, την Ισπανία και τη Σκωτία, ενώ τα Osprey κατευθύνθηκαν στη RAF Lakenheath.

Η Wall Street Journal συνέδεσε την απόφαση με πληροφορίες για πιθανή απειλή από το Ιράν. Αμερικανός αξιωματούχος, ωστόσο, δήλωσε στο Associated Press ότι η μετακίνηση ήταν προληπτική και δεν αποτελούσε αντίδραση σε επίθεση.

Επενδύσεις για την αντιμετώπιση των απειλών

Μία ημέρα πριν από τον συναγερμό στη RAF Lakenheath, ο υφυπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Λουκ Πόλαρντ, είχε αναφερθεί στη Βουλή των Κοινοτήτων στις αυξανόμενες απειλές κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων η κατασκοπεία, η δολιοφθορά και η κακόβουλη χρήση drones.

Η βρετανική κυβέρνηση έχει προγραμματίσει επενδύσεις 470 εκατ. λιρών για την προστασία στρατιωτικών βάσεων σε βάθος τετραετίας, ενώ περισσότερα από 750 εκατ. λίρες θα διατεθούν για συστήματα αντιμετώπισης drones.

Παραμένει, πάντως, άγνωστο εάν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εντοπίστηκαν στη RAF Lakenheath συνδέονται με προσπάθεια συλλογής πληροφοριών ή άλλη ενέργεια. Παρά τις αναφορές για πιθανή ιρανική απειλή, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να τεκμηριώνουν σύνδεση του συγκεκριμένου περιστατικού με την Τεχεράνη.

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