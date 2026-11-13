Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο με 27 ράμματα δημοσιογράφος μετά από επίθεση σκύλου – «Ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία»

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Σοβαρά τραύματα υπέστη ο δημοσιογράφος Αλέξης Χριστινάκης, έπειτα από επίθεση σκύλου στο κέντρο των Μοιρών, στον Δήμο Φαιστού Ηρακλείου.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, ο 47χρονος αθλητικογράφος χρειάστηκε να κάνει 27 ράμματα, ενώ πλέον νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ).
Περιγράφοντας όσα συνέβησαν, ο ίδιος ανέφερε στην ιστοσελίδα: «Ήταν πολύ τρομακτική εμπειρία. Ο σκύλος μου επιτέθηκε από του πουθενά».
Ο δημοσιογράφος Αλέξης Χριστινάκης
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, χρειάστηκε η παρέμβαση κατοίκων, οι οποίοι απομάκρυναν το ζώο.
Ο 47χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ωστόσο η σοβαρότητα των τραυμάτων του επέβαλε τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ, όπου και παραμένει για νοσηλεία.
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