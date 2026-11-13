Μαρούσι: Συνελήφθησαν οι τρεις άνδρες που άρπαξαν χρυσή αλυσίδα ηλικιωμένης – Καρέ καρέ η επίθεση (Video)

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Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται τρεις άνδρες, με καταγωγή από την Αίγυπτο, οι οποίοι φέρονται να επιτέθηκαν σε ηλικιωμένη γυναίκα και να της άρπαξαν τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε στον λαιμό, κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μαρούσι.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής, σε κεντρικό σημείο της περιοχής, κοντά στον σταθμό του ΗΣΑΠ, με τη δράση των τριών νεαρών να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας. Στο βίντεο αποτυπώνεται η επίθεση σε βάρος της γυναίκας, η οποία κατέληξε στο έδαφος.

Σύμφωνα με το οπτικό υλικό, οι τρεις δράστες πλησιάζουν την ηλικιωμένη την ώρα που εκείνη περπατά στο πεζοδρόμιο, σπρώχνοντας το καρότσι με τα ψώνια της. Χωρίς να καλύπτουν τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, ένας από αυτούς κινείται αιφνιδιαστικά προς το μέρος της.

Ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο, την αρπάζει από την μπλούζα και την τραβά με δύναμη, με αποτέλεσμα το καρότσι να της φύγει από τα χέρια. Στη συνέχεια, την πιάνει από τον λαιμό και της αφαιρεί τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε.

Αμέσως μετά, η γυναίκα πέφτει στο έδαφος και παραμένει πεσμένη στο πεζοδρόμιο, ενώ ο δράστης απομακρύνεται τρέχοντας. Οι δύο συνεργοί του τον ακολουθούν και οι τρεις εγκαταλείπουν μαζί το σημείο, κινούμενοι προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Η επίθεση εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, με τους δράστες να εκμεταλλεύονται τον αιφνιδιασμό για να αρπάξουν το κόσμημα και να διαφύγουν. Το βίντεο από τη ληστεία βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών της Ασφάλειας, οι οποίοι διερεύνησαν την υπόθεση και προχώρησαν στη σύλληψη των τριών ανδρών.

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