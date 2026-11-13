Καματερό: Αυτοκίνητο παρέσυρε 36χρονη και συγκρούστηκε με έξι οχήματα – Σοβαρά τραυματισμένη η γυναίκα

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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στο Καματερό, όταν 38χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, με συνέπεια να παρασύρει μια 36χρονη γυναίκα και να προκαλέσει διαδοχικές συγκρούσεις με άλλα οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο οδηγός κινούνταν στη λεωφόρο Φυλής, με κατεύθυνση τη λεωφόρο Καματερού προς την οδό Ιφιγενείας, όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, προσέκρουσε αρχικά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στη συνέχεια συγκρούστηκε με προπορευόμενο όχημα που οδηγούσε ένας 49χρονος και ακολούθως προσέκρουσε στο σταθμευμένο όχημα της 36χρονης. Η γυναίκα είχε μόλις αποβιβαστεί από το αυτοκίνητό της, όταν παρασύρθηκε από το όχημα του 38χρονου, το οποίο συνέχισε την πορεία του και προσέκρουσε λίγο παρακάτω σε τρία ακόμη σταθμευμένα οχήματα, δύο αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα.

Η 36χρονη διεκομίσθη στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα. Ελαφρά τραυματισμένος είναι ο 38χρονος οδηγός, ο οποίος συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια και νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Παράλληλα, από τον 38χρονο ελήφθη δείγμα αίματος, προκειμένου να υποβληθεί σε τοξικολογικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί εάν κατά την οδήγηση βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

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