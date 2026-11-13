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13.11.2026 20:37

Προβλήματα στην έκδοση εισιτηρίων στην Ελλάδα από το πολύωρο μπλακ άουτ της Microsoft

13.11.2026 20:37
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Προβλήματα σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες και επιχειρησιακά συστήματα προκάλεσε στην Ελλάδα η ευρείας κλίμακας διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της Microsoft, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η εκτέλεση των δρομολογίων στις δημόσιες μεταφορές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι σημαντικότερες δυσλειτουργίες καταγράφηκαν στην έκδοση ηλεκτρονικών εισιτηρίων, κυρίως στον σιδηρόδρομο, καθώς ορισμένοι επιβάτες που λάμβαναν τα εισιτήριά τους μέσω του Outlook αδυνατούσαν να τα παραλάβουν.

Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα στο επιχειρησιακό σκέλος των μεταφορών, ενώ στις αεροπορικές εταιρείες οι επιπτώσεις ήταν περιορισμένες, καθώς οι περισσότεροι ταξιδιώτες είχαν ήδη εκδώσει τα εισιτήριά τους ή χρησιμοποιούσαν τις εφαρμογές των αερομεταφορέων.

Πηγές της Hellenic Train συνέστησαν στους επιβάτες που προμηθεύονται ηλεκτρονικά εισιτήρια να αποθηκεύουν ή να καταγράφουν τον κωδικό κράτησης που εκδίδεται κατά την ολοκλήρωση της αγοράς, ώστε να μπορούν να ταξιδέψουν κανονικά ακόμη και σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο ηλεκτρονικό εισιτήριο.

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