Ο Χέγκσεθ απένειμε μετάλλιο στον φρουρό που τον επέπληξε στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

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Ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απένειμε στον στρατιώτη που τον επέπληξε και σε μέλη του επιτελείου του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ένα Μετάλλιο Έπαινου για την Κοινή Υπηρεσία την Πέμπτη.

«Αγαπάμε τους στρατιώτες. Αγαπάμε τα πρότυπα. Μπράβο, Ειδικέ», είπε ο Χέγκσεθ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Συνεχίστε Πατριώτες».

We love soldiers. We love standards. Well done, Specialist. Carry on Patriots. https://t.co/Uk6ek6oOso — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) November 12, 2026

Ένας αξιωματούχος του Πενταγώνου επιβεβαίωσε ότι ο Χέγκσεθ καλωσόρισε το 3ο Σύνταγμα Πεζικού, γνωστό ως Η Παλιά Φρουρά, στο Πεντάγωνο «όπου απένειμε με υπερηφάνεια στον Ειδικό Ιγκλέσιας το Μετάλλιο Έπαινου Κοινής Υπηρεσίας για την εκτέλεση των καθηκόντων του στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στις 11 Νοεμβρίου 2026».

A soldier guarding the Tomb of the Unknown Soldier issued a verbal reprimand to a group of advisers and staffers with Defense Secretary Pete Hegseth following a Veterans Day ceremony at Arlington National Cemetery. As the group broke from taking photos, a loud laugh could be heard, and the soldier guarding the tomb shouted: “All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times.” — The Associated Press (@AP) November 11, 2026

Ο Χέγκσεθ, η σύζυγός του, ο αρχηγός του επιτελείου Ρίκι Μπούρια, ο αναπληρωτής αρχηγός του επιτελείου Πάτρικ Γουίβερ και η ανώτερη σύμβουλος και βοηθός Τάμι Ράνταμπαου έβγαζαν φωτογραφίες μπροστά από το Μνημείο μετά από μια τελετή για την Ημέρα των Βετεράνων την Τετάρτη στο Εθνικό Κοιμητήριο του Άρλινγκτον, όταν ακούστηκαν κάποια μέλη της ομάδας να γελούν και να κουβεντιάζουν μετά τη λήψη των φωτογραφιών. Ο στρατιώτης που φρουρούσε το Μνημείο, ο επιλοχίας Τόμας Ιγκλέσιας, σταμάτησε να περπατάει και κοίταξε την ομάδα.

«Όλοι οι επισκέπτες να διατηρούν μια ατμόσφαιρα σιωπής και σεβασμού ανά πάσα στιγμή», φώναξε ο Ιγκλέσιας.

WATCH: Secretary of War Pete Hegseth and his group were scolded by an Army sentinel at the Tomb of the Unknown Soldier during a Veterans Day ceremony after a disruption of the solemn atmosphere. “All visitors will maintain an atmosphere of silence and respect at all times.” The chief Pentagon spokesman defended Hegseth’s commitment to honoring the sacrifices of service members while acknowledging the lapse: “While commemorating this solemn day, a soldier correctly and respectfully reminded everyone to maintain decorum.” Get the full story behind the tense exchange: https://t.co/OtUltYn5xZ November 12, 2026

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε αργότερα για το περιστατικό ότι ο στρατιώτης «υπενθύμισε σωστά και με σεβασμό σε όλους να διατηρούν την ευπρέπεια».

Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είναι ένα από τα πιο ιερά μνημεία πολέμου των ΗΠΑ και πολιτικοί, ξένοι αξιωματούχοι και άλλα αξιόλογα άτομα τον επισκέπτονται συχνά για να αποτίσουν φόρο τιμής στα μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ.

Είναι αναμενόμενο, και όχι πρωτοφανές, για τον φρουρό που φυλάει το Μνημείο – μια δουλειά που έχει ανατεθεί σε στρατιώτες της Παλιάς Φρουράς 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα από το 1948 – να διατηρεί μια ατμόσφαιρα σεβασμού επαναφέροντας τους επισκέπτες που κάνουν πολύ θόρυβο.

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