Κινηματογραφική ληστεία στο De Beers του Παρισιού – Βαριά οπλισμένοι πήραν κοσμήματα χιλιάδων ευρώ, διέφυγαν με μοτοσικλέτες (Video)

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Η αστυνομία αναζητά άτομα που λήστεψαν το κοσμηματοπωλείο De Beers στο κέντρο του Παρισιού την Πέμπτη, προτού διαφύγουν με μοτοσικλέτες.

Τα άτομα επέδειξαν όπλα κατά τη διάρκεια της ληστείας, αλλά δεν πυροβόλησαν, ανέφερε η αστυνομία του Παρισιού, προσθέτοντας ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Ένας εκπρόσωπος του ομίλου De Beers επιβεβαίωσε ότι η ληστεία έλαβε χώρα στο κατάστημα De Beers της εταιρείας στην οδό Rue de la Paix, κοντά στην Place Vendôme, ένα κέντρο πολυτελών κοσμηματοπωλείων.

🔴 La bijouterie parisienne De Beers, située rue de la Paix près de la place Vendôme, a été braquée au fusil automatique, ce jeudi 12 novembre, par 4 individus. https://t.co/AKkC5aOuph — M6 Info (@m6info) November 12, 2026

Ο εκπρόσωπος δήλωσε στο AP ότι «δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί», ότι η εταιρεία παρείχε υποστήριξη και ότι το κατάστημα θα παρέμενε κλειστό για να διεξαχθούν έρευνες.

Ο Φαμπιέν Μπογκέ, εκπρόσωπος του αστυνομικού συνδικάτου Alliance στο Παρίσι, δήλωσε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο ότι τέσσερις ύποπτοι έφτασαν κουβαλώντας καλάσνικοφ και έκλεψαν αγαθά αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά.

🚨🇫🇷 PARIS : BRAQUAGE À LA KALACHNIKOV EN PLEIN CŒUR DE LA CAPITALE ! Quatre hommes lourdement armés ont braqué la bijouterie de luxe De Beers, rue de la Paix, près de la place Vendôme, ce jeudi matin. Les suspects ont pris la fuite à bord de deux motos avec un butin estimé à près d’UN MILLION D’EUROS. ( 🎥 Paris Match) — Cpasdeslol (@cpasdeslol_X) November 12, 2026

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν βίντεο με άτομα ντυμένα με μαύρα και κράνη να περπατούν στο πεζοδρόμιο μπροστά από το κοσμηματοπωλείο κρατώντας όπλα πριν από τη ληστεία και τις μοτοσικλέτες να απομακρύνονται με ταχύτητα.

Η ακριβής αξία των αντικειμένων που κλάπηκαν δεν ήταν αμέσως σαφής.

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