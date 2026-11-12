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12.11.2026 18:33

Κινηματογραφική ληστεία στο De Beers του Παρισιού – Βαριά οπλισμένοι πήραν κοσμήματα χιλιάδων ευρώ, διέφυγαν με μοτοσικλέτες (Video)

12.11.2026 18:33
De Beers listeia

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Η αστυνομία αναζητά άτομα που λήστεψαν το κοσμηματοπωλείο De Beers στο κέντρο του Παρισιού την Πέμπτη, προτού διαφύγουν με μοτοσικλέτες.

Τα άτομα επέδειξαν όπλα κατά τη διάρκεια της ληστείας, αλλά δεν πυροβόλησαν, ανέφερε η αστυνομία του Παρισιού, προσθέτοντας ότι κανείς δεν τραυματίστηκε.

Ένας εκπρόσωπος του ομίλου De Beers επιβεβαίωσε ότι η ληστεία έλαβε χώρα στο κατάστημα De Beers της εταιρείας στην οδό Rue de la Paix, κοντά στην Place Vendôme, ένα κέντρο πολυτελών κοσμηματοπωλείων.

Ο εκπρόσωπος δήλωσε στο AP ότι «δεν υπήρξαν σοβαροί τραυματισμοί», ότι η εταιρεία παρείχε υποστήριξη και ότι το κατάστημα θα παρέμενε κλειστό για να διεξαχθούν έρευνες.

Ο Φαμπιέν Μπογκέ, εκπρόσωπος του αστυνομικού συνδικάτου Alliance στο Παρίσι, δήλωσε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο ότι τέσσερις ύποπτοι έφτασαν κουβαλώντας καλάσνικοφ και έκλεψαν αγαθά αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ μέσα σε λίγα λεπτά.

Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν βίντεο με άτομα ντυμένα με μαύρα και κράνη να περπατούν στο πεζοδρόμιο μπροστά από το κοσμηματοπωλείο κρατώντας όπλα πριν από τη ληστεία και τις μοτοσικλέτες να απομακρύνονται με ταχύτητα.

Η ακριβής αξία των αντικειμένων που κλάπηκαν δεν ήταν αμέσως σαφής.

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