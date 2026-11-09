Τσίπρας: Από την επίσκεψη στο Παρίσι και τα μηνύματά της στην Ήπειρο – «Μαίνεται» η κόντρα με την κυβέρνηση σε όλα τα μέτωπα

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Στο πρόγραμμα των περιοδειών του στην ελληνική περιφέρεια επιστρέφει από σήμερα ο Τσίπρας, πραγματοποιώντας διήμερη επίσκεψη στην Ήπειρο, κι ενώ η κόντρα με την κυβέρνηση μαίνεται σε όλα τα μέτωπα, από τη διαφθορά και τα funds έως τους μισθούς και την ακρίβεια, αλλά και το «καλώδιο», μετά και τη γαλλική διακοίνωση προς την Τουρκία.

Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη στη γαλλική πρωτεύουσα, σε πρώτο πλάνο ήταν οι επαφές με εκπροσώπους της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, συνδικαλιστές, νέους κι εργαζόμενους, αλλά και η συμμετοχή σε διαδήλωση την περασμένη Πέμπτη, σε ένδειξη αλληλεγγύης στο κίνημα της νέας γενιάς που βρίσκεται στους δρόμους και στις διεκδικήσεις του.

Στις προθέσεις του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με τους συνεργάτες του, ήταν να υπογραμμίσει τη «δυνατότητά του να συνομιλεί με όλο το φάσμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας, καθώς και με τον συνδικαλιστικό κόσμο, απέναντι στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές και την Ακροδεξιά». Να καταδείξει, εν τέλει, πως «εξακολουθεί να παραμένει ο φυσικός συνομιλητής από την Ελλάδα για όλες τις προοδευτικές δυνάμεις διεθνώς».

Το πολιτικό μήνυμα της επίσκεψης, λένε ακόμα από το επιτελείο του, ήταν αφενός πως «οι προοδευτικές δυνάμεις χρειάζονται ξανά κοινό ορίζοντα και ανανέωση της επαφής τους με τις κοινωνίες». Και αφετέρου πως «οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Γαλλία —ακρίβεια, κοινωνικές ανισότητες, απαξίωση των θεσμών και άνοδος της Ακροδεξιάς— απαιτούν συνεννόηση και κοινές πρωτοβουλίες των προοδευτικών δυνάμεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο».

Με την κίνηση αυτή, ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να υπενθυμίσει τα ιδρυτικά χαρακτηριστικά της ΕΛΑΣ, όπως αποτυπώθηκαν και στο μανιφέστο του Μαΐου, περί της ανάγκης σύγκλισης των προοδευτικών ρευμάτων, δηλαδή της Αριστεράς, της πολιτικής οικολογίας και της σοσιαλδημοκρατίας.

Ωστόσο, στο εσωτερικό της χώρας η προσπάθεια αυτή επικεντρώνεται στη βάση και το κοινό αυτών των χώρων και όχι στις άλλες προοδευτικές και αριστερές δυνάμεις, με τις οποίες, ενόψει εκλογών, ο ανταγωνισμός έχει χτυπήσει «κόκκινο». Άλλωστε, και ο ίδιος ο Τσίπρας έχει πει ότι με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις η ΕΛΑΣ είναι «ανταγωνιστές» και έχει διακηρύξει το δίλημμα «ή εμείς ή κανείς», προκειμένου να καταδείξει ότι η ΕΛΑΣ είναι ο μοναδικός αντίπαλος της κυβέρνησης, διότι ο Ανδρουλάκης «δεν μπορεί» να διεκδικήσει με αξιώσεις την πολιτική αλλαγή, όπως πολλές φορές έχει πει.

Πάντως, μολονότι η βασική στόχευσή του είναι το κέντρο, ο Τσίπρας θέλει να κρατά «ζεστό» και το αριστερό κοινό σε μια φάση που η διείσδυση στο πρώτο δείχνει να «κολλάει», με τα ποσοστά να καταγράφουν στασιμότητα στο 15%–16%. Πολλοί διάβασαν την παρουσία του στο πλευρό των διαδηλωτών ως αριστερή και κινηματική «στροφή», αν και το πιθανότερο είναι ότι μιλάμε περισσότερο για τήρηση ισορροπιών μεταξύ Αριστεράς και κέντρου.

«Απαράδεκτη» και «σοβαρό πλήγμα» η γαλλική ρηματική διακοίνωση

Σε ό,τι αφορά την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση, από την Αμαλίας διαμηνύουν ότι η ΕΛΑΣ θα συνεχίσει να την εγκαλεί σε υψηλούς τόνους για όλα τα κρίσιμα ζητήματα. Στις κόντρες για τους ποινικούς κώδικες, τα funds και την ακρίβεια προστίθενται και τα εθνικά. Η ΕΛΑΣ, σχολιάζοντας τη γαλλική ρηματική διακοίνωση προς την Τουρκία σε σχέση με την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης, τη χαρακτήρισε «απαράδεκτη».

Μεταξύ άλλων, διότι εκτιμά πως «οποιαδήποτε μορφή “ενημέρωσης” -και μάλιστα γραπτής- της Τουρκίας υπό την απειλή επεισοδίου και με το καλώδιο παγωμένο εδώ και δύο χρόνια με στρατιωτικά μέσα, ερμηνεύεται επί της ουσίας ως αίτημα άδειας από την Τουρκία και ήδη παρουσιάζεται έτσι από τα τουρκικά ΜΜΕ». «Η εν λόγω εξέλιξη αποτελεί σοβαρό πλήγμα για τα εθνικά μας συμφέροντα», επισημαίνει η ΕΛΑΣ, «το οποίο η Τουρκία θα επιχειρήσει στο μέλλον να εκμεταλλευτεί για να κατοχυρώσει τις αναθεωρητικές διεκδικήσεις της και σε σχέση με το τουρκολιβυκό μνημόνιο».

Διήμερη περιοδεία σε Γιάννενα και Πρέβεζα

Σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται την Ήπειρο, μία από τις φτωχότερες Περιφέρειες της χώρας, για την οποία είχε καταθέσει και σειρά προτάσεων παραγωγικής ανασυγκρότησης, κατά τον κύκλο επισκέψεων για την παρουσίαση της «Ιθάκης», την περασμένη άνοιξη.

Το πρόγραμμα της διήμερης περιοδείας του στην περιοχή έχει ως εξής:

Σήμερα, Δευτέρα 9/11, θα επισκεφθεί τα Ιωάννινα, όπου θα συνομιλήσει με πολίτες, επαγγελματίες της περιοχής, αγροτοκτηνοτρόφους και μελισσοκόμους στην Ελεούσα.

Το απόγευμα θα συναντηθεί και θα μιλήσει με τους κατοίκους στους Μηλιωτάδες, στο ανατολικό Ζαγόρι.

Αύριο, Τρίτη 10/11, θα επισκεφθεί τη ΒΙΠΕ Ιωαννίνων και στη συνέχεια θα μεταβεί στην Αχερουσία Πρέβεζας, όπου θα συναντήσει ελαιοπαραγωγούς και ψαράδες στην Πρέβεζα. Το απόγευμα θα μιλήσει σε συνάντηση φίλων και μελών της ΕΛ.Α.Σ. Πρέβεζας.

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