Νότιο Σουδάν: Τουλάχιστον 23 νεκροί και πάνω από 100.000 εκτοπισμένοι από τις νέες συγκρούσεις

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Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες χιλιάδες άλλοι τράπηκαν σε φυγή για να σωθούν από τις μάχες που άρχισαν στις αρχές του Οκτωβρίου ανάμεσα σε δυνάμεις πιστές στην αντιπολίτευση και τον στρατό της κυβέρνησης στο βόρειο τμήμα του Νότιου Σουδάν, ενημέρωσαν χθες Κυριακή το Γαλλικό Πρακτορείο πηγές του στην περιοχή και στην αστυνομία.

Η νεότερη χώρα του κόσμου, που απέκτησε την ανεξαρτησία της από το Σουδάν το 2011, είναι αντιμέτωπη με βαθιά κρίση ασφαλείας, εξαιτίας ιδίως της σύγκρουσης ανάμεσα στον στρατό, που ορκίζεται πίστη στον πρόεδρο Ρικ Μάκαρ, και οπαδούς του βασικού αντιπάλου και πρώην αντιπροέδρου του Σάλβα Κιρ, φυλακισμένου από τον Μάρτιο του 2025, κατηγορούμενου για «έγκλημα κατά της ανθρωπότητας».

Μέλη του SPLA-IO, δυνάμεις πιστές στον κ. Μάκαρ, επιτέθηκαν από την πολιτεία Γιούνιτι, οχυρό τους, στη γειτονική διοικητική περιοχή Ρουένγκ (βόρεια) τρεις φορές από την 4η Οκτωβρίου, με την πιο πρόσφατη έφοδό τους να καταγράφεται την περασμένη Πέμπτη, δήλωσε στο AFP ο Τόνι Τσολ Αγιάτ, μεταβατικός υπουργός Πληροφοριών της Ρουένγκ.

Τουλάχιστον 23 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 17 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με τον κ. Αγιάτ, ενώ πηγές στην αστυνομία έδωσαν τον ίδιο απολογισμό.

Μια από τις πηγές στην αστυνομία έκανε επίσης λόγο για «χιλιάδες ανθρώπους που εγκατέλειψαν τα σπίτια τους».

Ο κ. Αγιάτ αρχικά αναφέρθηκε σε «πάνω από 25.000» εκτοπισμένους εξαιτίας των μαχών, αριθμό που ανέβασε αργότερα σε «πάνω από 100.000».

«Μαχητές του SPLA-IO, με την υποστήριξη οπλισμένων πολιτών, προκαλούν την ανασφάλεια στην περιοχή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος της Ρουένγκ.

«Η κυβέρνηση συγκέντρωσε δυνάμεις στις γραμμές του μετώπου και οι ένοπλοι αντάρτες απωθήθηκαν», πρόσθεσε η πηγή αυτή.

Μια κάτοικος επίσης έκανε λόγο για επιθέσεις των δυνάμεων που τάσσονται υπέρ του κ. Μάκαρ. «Δεν αισθανόμαστε ασφαλείς», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του στρατού, με τον οποίο επικοινώνησε το AFP, περιορίστηκε να πει ότι δεν επιθυμεί να σχολιάσει. Οι δυνάμεις που ορκίζονται πίστη στον Ρικ Μάκαρ δεν απάντησαν όταν το πρακτορείο τους ζήτησε σχόλιο.

Στο Νότιο Σουδάν, από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου, όπου βασιλεύει η διαφθορά και μεγάλο μέρος του πληθυσμού δεν έχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες (υγεία, παιδεία…) πολλαπλασιάζονται οι αιματηρές συγκρούσεις, άλλοτε εξαιτίας συγκρούσεων μεταξύ φυλών, άλλοτε εξαιτίας διαφορών για εκτρεφόμενα ζώα, αλλά πάνω απ’ όλα για πολιτικούς λόγους.

Στη χώρα της ανατολικής Αφρικής, όπου οι δυνάμεις των κ.κ. Μάκαρ και Κιρ είχαν ήδη εμπλακεί από το 2013 ως το 2018 σε άγριο εμφύλιο πόλεμο με πάνω από 400.000 νεκρούς, αναμένεται μολαταύτα να διεξαχθούν προεδρικές και βουλευτικές εκλογές την 22η Δεκεμβρίου.

Ψηφοφορία που είχε ήδη αναβληθεί επανειλημμένα και, με δεδομένες τις συνθήκες που επικρατούν, υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσουν έναυσμα νέου «πολέμου», προειδοποιούσε τον Οκτώβριο η αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στο Νότιο Σουδάν.

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